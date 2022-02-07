Путин отказался участвовать в Мюнхенской конференции "в любом формате"

Путин не собирается участвовать в Мюнхенской конференции. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин окончательно отказался от участия в Мюнхенской конференции безопасности, которая состоится в феврале.

Путин не будет участвовать в мероприятии ни лично, ни онлайн, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"У Путина нет в планах участия в этой конференции в любом из форматов", – сказал Песков.

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Организаторы конференции надеялись, что глава Кремля присоединится к мероприятию в онлайн-режиме.

"Я точно не хочу исключать Россию. Сейчас Москва должна воспользоваться возможностью не только представить российскую перспективу через письма в США и НАТО, но еще раз объяснить ее осведомленной аудитории высокого уровня", - подчеркивал руководитель MSC Вольфганг Ишингер.

В этом году Мюнхенская конференция безопасности пройдет в отеле Bayerischer Hof 18-20 февраля. Участие в конференции президента Владимира Зеленского прорабатывается, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.