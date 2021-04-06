Вайнштейн обжаловал приговор по делу об изнасиловании

Осужденный за изнасилование и сексуальные домогательства голливудский продюсер 69-летний Харви Вайнштейн обжаловал свой приговор в апелляционном суде штата Нью-Йорк.

Вайнштейн утверждает, что судья, который вел его дело, допустил ошибки, повлиявшие на беспристрастность присяжных, пишет Reuters.

Адвокаты продюсера привели 7 аргументов для отмены приговора. В том числе неквалифицированное рассмотрение дела и отказ в презумпции невиновности.

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В мае 2018-го Вайнштейн добровольно сдался полиции Нью-Йорка в связи с обвинением в изнасилованиях 2 женщин. Более 80 женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах. С 30-ю жертвами домогательств Харви смог впоследствии договориться об урегулировании конфликта, заплатив по $25 млн за снятие обвинений.

В марте прошлого года Вайнштейна приговорили к 23 годам заключения за сексуальное насилие. Суд присяжных признал бывшего голливудского кинопродюсера виновным в 2 из 5 пунктов обвинения.