 
Ексклюзивы
1/5
В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
Просмотров: 243
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Просмотров: 990
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
Просмотров: 7695
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
Просмотров: 792
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
Просмотров: 450
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Просмотров: 810
В "Слуге народа" прокомментировали дело Кузьминых о 558 тыс. взятки
В "Слуге народа" прокомментировали дело Кузьминых о 558 тыс. взятки
Просмотров: 612
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 1611
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
3 Просмотров: 3888
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Просмотров: 2403
Фото
Все фото
6
6
10
4
8
Сразу в двух школах США произошла стрельба: есть погибшие
Сразу в двух школах США произошла стрельба: есть погибшие
Обнародовали ответы НАТО и США на требования Кремля о &quot;гарантиях безопасности&quot;
Обнародовали ответы НАТО и США на требования Кремля о "гарантиях безопасности"
Эквадор накрыли сильнейшие за 20 лет ливни: десятки погибших
Эквадор накрыли сильнейшие за 20 лет ливни: десятки погибших
Австралию заливают сильнейшие за 120 лет ливни
Австралию заливают сильнейшие за 120 лет ливни
Украинцы провели митинг у замерзшего Ниагарского водопада
Украинцы провели митинг у замерзшего Ниагарского водопада
Видео
Все видео
Россия показала полевой лагерь своих военных в Беларуси
Россия показала полевой лагерь своих военных в Беларуси
По Объединенным Арабским Эмиратам выпустили ракету
По Объединенным Арабским Эмиратам выпустили ракету
Бельгия будет выдавать паспорта с комиксами на страницах
Бельгия будет выдавать паспорта с комиксами на страницах
Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон
Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон
В Грузии на бывшее консульство РФ спроектировали огромный флаг Украины: фото и видео
В Грузии на бывшее консульство РФ спроектировали огромный флаг Украины: фото и видео
Интервью
1/5
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 810
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 306
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 999
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 990
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6930
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
31 января 2022
Просмотров: 666
Стандарти спільноти
"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ...
среда, 02 февраля 2022 18:15

Спецтема: Враг возле украинской границы

В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса

  Комментировать

Британский премьер Борис Джонсон стал первым за более, чем 25 лет главой правительства в Лондоне, который приехал в Киев. Он встретился с главой Украины Владимиром Зеленским и пообещал поддержку Великобритании в случае нового российского вторжения. А также предупредил главу Кремля Владимира Путина, что Москва заплатит большую цену, если хотя бы один российский солдат переступит украинскую границу. Вот кое-что из того, что вчера и сегодня писали о нас в британских СМИ.

"Вторжение России в Украину будет катастрофой – премьер Борис Джонсон в Киеве", The Guardian, Великобритания

Российское вторжение в Украину закончится гуманитарной, политической и военной катастрофой для России и всего мира, предупредил британский премьер Джонсон, стоя рядом с президентом Зеленским в Киеве. Он добавил, что о Великобритании в мире будут судить по уровню помощи, которую она дала Украине.

Во время визита он отрицал, что США и Великобритания преувеличивают масштабы российской угрозы, заявив, что они не пытались "раздуть" разведданные.

"Мрачная реальность в том, что российские войска сосредоточились на границе с Украиной, и это явная и реальная опасность. Сосредоточение войск стало самой большой демонстрацией враждебности к Украине в нашей жизни. Это затмило российские силы, которые вторглись в Украину в 2014 году", - сказал он.

Приставив пистолет к голове украинского народа, Путин пытался заставить Запад демонтировать архитектуру безопасности, созданную после падения Берлинской стены

Джонсон заявил, что, приставив пистолет к голове украинского народа, Путин пытался заставить Запад демонтировать архитектуру безопасности, созданную после падения Берлинской стены. Он добавил, что Лондон пытается объединить Запад, потому что этот кризис касается чего-то большего, чем Украина.

"Путин пытается перекроить карту безопасности Европы и навязать новую Ялту, новые зоны влияния. В зону влияния России хотят вернуть не только Украину, но и Грузию, Молдову, и другие страны. Это критический момент", - сказал Джонсон.

Автор: Reuters
  Джонсон передал Москве, что Лондон принял законы об автоматическом введении санкции против российского бизнеса и россиян, которые имеют связи с Кремлем, в случае российской агрессии
Джонсон передал Москве, что Лондон принял законы об автоматическом введении санкции против российского бизнеса и россиян, которые имеют связи с Кремлем, в случае российской агрессии

Визит британского премьера состоялся после того, как Путин, выступая в Москве, обвинил США в игнорировании предложений России по безопасности.

Телефонный разговор между Джонсоном и Путиным британский премьер вынужден был отменить в понедельник и перенести на среду. Кремль отклонил просьбу о его проведении во вторник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши

Звонок в понедельник отменили, чтобы Джонсон сделал заявление перед депутатами британского парламента о вечеринках на Даунинг-стрит во время сурового карантина в Лондоне в 2021 году. Премьера спрашивали, не мешает ли ему внутриполитический кризис сосредоточиться на российском кризисе.

"С нетерпением жду, когда Россия отведет армию от наших границ. Нам не нужны слова. Просто сделайте это", - сказал Зеленский, добавив, что россияне, вероятно, не хотят умирать в войне против Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин боится вступления Украины в НАТО: "Бандеровцы будут освобождать Крым силой"

Он призвал Запад ввести санкции против России сейчас, а не после начала вторжения. Джонсон добавил, что санкции вступят в силу, как только "первый российский сапог" перейдет границу Украины.

Важно, чтобы в Москве понимали, что мы будем применять санкции автоматически - в ту минуту, когда произойдет новое вторжение

"Очень важно, чтобы в Москве понимали, что мы будем применять эти санкции автоматически, в ту минуту, когда произойдет новое вторжение на суверенную украинскую территорию, санкции будут применены. Мы принимаем новые законы, которые позволят нам определить стратегические коммерческие интересы России, а также индивидуальные интересы россиян в нашей стране. В Украине под ружьем 200 тыс. мужчин и женщин. Они окажут ожесточенное и кровавое сопротивление. Отцы и матери в России должны задуматься над этим", - сказал Джонсон.

Пытаясь поставить себя в центр событий, Джонсон перечислил мировых лидеров, с которыми разговаривал в последние дни, добавив: "Народ Украины имеет неотъемлемое право выбирать, как им управлять у себя, и к каким организациям стремится присоединиться".

"Борис Джонсон посещает Украину на фоне роста опасений российского вторжения", ВВС, Великобритания

Премьер Джонсон пообещал работать с Зеленским, чтобы найти дипломатическое решение споров с Москвой и "избежать дальнейшего кровопролития".

Президент Путин отрицает, что планирует нападение. Однако предупредил Украину, чтобы не предпринимала никаких дальнейших шагов по вступлению в НАТО, утверждая, что это угрожает безопасности России.

Автор: Reuters
  Джонсон передал Москве, что Лондон принял законы об автоматическом введении санкции против российского бизнеса и россиян, которые имеют связи с Кремлем, в случае российской агрессии
Джонсон передал Москве, что Лондон принял законы об автоматическом введении санкции против российского бизнеса и россиян, которые имеют связи с Кремлем, в случае российской агрессии

США отвергли такие требования России, а западные страны угрожают расширить санкции против Москвы в случае вторжения.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что готовится закон, направленный против более широкого круга лиц и компаний, связанных с Путиным, а представитель США додал, что санкции Вашингтона означают, что люди, близкие к Кремлю, будут отрезаны от международной финансовой системы.

В преддверии визита Джонсона в Киев Лондон объявил о выделении Украине $119 млн на содействие энергетической независимости от России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Санкции готовы - Джонсон из Киева пригрозил россиянам

"Как друг и демократический партнер, Великобритания будет дальше отстаивать суверенитет Украины перед лицом тех, кто стремится его разрушить. Призываем Россию отступить и начать диалог, чтобы найти дипломатическое решение и избежать дальнейшего кровопролития", - сказал Джонсон.

Президент Зеленский высоко оценил поддержку Запада перед лицом наращивания военной мощи России и объявил о расширении армии.

Поскольку британские, польские и голландские лидеры посетили Киев, высшие официальные лица США и России должны провести новые переговоры по кризису.

Автор: Reuters
  Джонсон передал Москве, что Лондон принял законы об автоматическом введении санкции против российского бизнеса и россиян, которые имеют связи с Кремлем, в случае российской агрессии
Джонсон передал Москве, что Лондон принял законы об автоматическом введении санкции против российского бизнеса и россиян, которые имеют связи с Кремлем, в случае российской агрессии

Но в понедельник между представителями России и США в Совете Безопасности ООН произошли гневные столкновения после того, как Америка созвала встречу, чтобы обсудить наращивание войск Москвой на границе с Украиной.

Посол США Линда Томас-Гринфилд заявила, что мобилизация россиян была крупнейшей в Европе за последние десятилетия. Она додала, что США верят в существование дипломатического решения, но предупредили, что Америка будут действовать решительно в случае вторжения, последствия которого будут "ужасными".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джонсон перенес разговор с Путиным

Ее российский коллега Василий Небензя обвинил США в разжигании истерии и "недопустимом вмешательстве" в дела России. Он сказал, что нет никаких доказательств, что Россия планировала военные действия против Украины. И добавил, что Россия часто размещает войска на своей территории, и это не касается Вашингтона.

"Россия планирует "молниеносную войну" за Киев", The Independent, Великобритания

Премьер Джонсон предупредил Путина, что вторжение в Украину будет "катастрофическим шагом", который может привести к тому, что Россия увязнет в кровавом и затяжном конфликте.

Джонсон не верит, что война неизбежна, и считает, что есть шанс, что "здравый смысл все еще может восторжествовать".

Важно, чтобы россияне понимали, что вторжения в Украину будет для них новой Чечней

"По данным нашей разведки, на границе с Украиной находится 60 российских боевых групп, и есть план молниеносной войны, чтобы захватить Киев. Мы должны дать понять Кремлю, что это будет катастрофический шаг. Важно, чтобы люди в России понимали, что это может быть для них новая Чечня", - сказал он.

НАТО направило в Восточную Европу больше кораблей и истребителей. Дания отправляет фрегат в Балтийское море и собирается перебросить истребители F-16 в Литву. Испания отправляет корабли и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция выразила готовность отправить войска в Румынию, и отправит два истребителя F-35 в Болгарию.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала, что президент Зеленский просит западных союзников не нагнетать ситуацию относительно возможной войны с Россией, потому что это вредит украинской экономике. Репортаж из прифронтового Харькова, жители которого планируют отражать возможную российскую агрессию. И как работает пропаганда Москвы в гибридной войне против Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
февраля

Книгу Джеймса Джойса запретили из-за сцены с мастурбацией

Самое читаемое
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
 Просмотров: 55242
Жена Медведчука &quot;пошла&quot; нищенствовать
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
3
 2 Просмотров: 17946
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
6
 Просмотров: 10881
&quot;Не слуги народа&quot; - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
22
 Просмотров: 7695
Осталось шесть сирот: рассказали об убитой под Киевом семье бизнесменов
Осталось шесть сирот: рассказали об убитой под Киевом семье бизнесменов
 Просмотров: 5688
Мир
В США официально сообщили о опрокидывании войск США в Европу
В США официально сообщили о опрокидывании войск США в Европу Просмотров: 18
Страны начали отменять Covid-паспорта: подробности
Страны начали отменять Covid-паспорта: подробности Просмотров: 252
Байден одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе - CNN
Байден одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе - CNN Просмотров: 126
Сразу в двух школах США произошла стрельба: есть погибшие
Сразу в двух школах США произошла стрельба: есть погибшие
6
 Просмотров: 711
В Польше подешевеют продукты, горючее и удобрения
В Польше подешевеют продукты, горючее и удобрения Просмотров: 576
Больше всего комментируют
11
Порошенко почти догнал Зеленского – свежий рейтинг от социологов
3
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
3
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
2
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
1
Монастырский о задержании организаторов беспорядков: "Скоро услышим и другие имена"
Голосов: 309
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть