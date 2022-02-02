В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса

Британский премьер Борис Джонсон стал первым за более, чем 25 лет главой правительства в Лондоне, который приехал в Киев. Он встретился с главой Украины Владимиром Зеленским и пообещал поддержку Великобритании в случае нового российского вторжения. А также предупредил главу Кремля Владимира Путина, что Москва заплатит большую цену, если хотя бы один российский солдат переступит украинскую границу. Вот кое-что из того, что вчера и сегодня писали о нас в британских СМИ.

"Вторжение России в Украину будет катастрофой – премьер Борис Джонсон в Киеве", The Guardian, Великобритания

Российское вторжение в Украину закончится гуманитарной, политической и военной катастрофой для России и всего мира, предупредил британский премьер Джонсон, стоя рядом с президентом Зеленским в Киеве. Он добавил, что о Великобритании в мире будут судить по уровню помощи, которую она дала Украине.

Во время визита он отрицал, что США и Великобритания преувеличивают масштабы российской угрозы, заявив, что они не пытались "раздуть" разведданные.

"Мрачная реальность в том, что российские войска сосредоточились на границе с Украиной, и это явная и реальная опасность. Сосредоточение войск стало самой большой демонстрацией враждебности к Украине в нашей жизни. Это затмило российские силы, которые вторглись в Украину в 2014 году", - сказал он.

Приставив пистолет к голове украинского народа, Путин пытался заставить Запад демонтировать архитектуру безопасности, созданную после падения Берлинской стены

Джонсон заявил, что, приставив пистолет к голове украинского народа, Путин пытался заставить Запад демонтировать архитектуру безопасности, созданную после падения Берлинской стены. Он добавил, что Лондон пытается объединить Запад, потому что этот кризис касается чего-то большего, чем Украина.

"Путин пытается перекроить карту безопасности Европы и навязать новую Ялту, новые зоны влияния. В зону влияния России хотят вернуть не только Украину, но и Грузию, Молдову, и другие страны. Это критический момент", - сказал Джонсон.

Автор: Reuters Джонсон передал Москве, что Лондон принял законы об автоматическом введении санкции против российского бизнеса и россиян, которые имеют связи с Кремлем, в случае российской агрессии

Визит британского премьера состоялся после того, как Путин, выступая в Москве, обвинил США в игнорировании предложений России по безопасности.

Телефонный разговор между Джонсоном и Путиным британский премьер вынужден был отменить в понедельник и перенести на среду. Кремль отклонил просьбу о его проведении во вторник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши

Звонок в понедельник отменили, чтобы Джонсон сделал заявление перед депутатами британского парламента о вечеринках на Даунинг-стрит во время сурового карантина в Лондоне в 2021 году. Премьера спрашивали, не мешает ли ему внутриполитический кризис сосредоточиться на российском кризисе.

"С нетерпением жду, когда Россия отведет армию от наших границ. Нам не нужны слова. Просто сделайте это", - сказал Зеленский, добавив, что россияне, вероятно, не хотят умирать в войне против Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин боится вступления Украины в НАТО: "Бандеровцы будут освобождать Крым силой"

Он призвал Запад ввести санкции против России сейчас, а не после начала вторжения. Джонсон добавил, что санкции вступят в силу, как только "первый российский сапог" перейдет границу Украины.

Важно, чтобы в Москве понимали, что мы будем применять санкции автоматически - в ту минуту, когда произойдет новое вторжение

"Очень важно, чтобы в Москве понимали, что мы будем применять эти санкции автоматически, в ту минуту, когда произойдет новое вторжение на суверенную украинскую территорию, санкции будут применены. Мы принимаем новые законы, которые позволят нам определить стратегические коммерческие интересы России, а также индивидуальные интересы россиян в нашей стране. В Украине под ружьем 200 тыс. мужчин и женщин. Они окажут ожесточенное и кровавое сопротивление. Отцы и матери в России должны задуматься над этим", - сказал Джонсон.

Пытаясь поставить себя в центр событий, Джонсон перечислил мировых лидеров, с которыми разговаривал в последние дни, добавив: "Народ Украины имеет неотъемлемое право выбирать, как им управлять у себя, и к каким организациям стремится присоединиться".

"Борис Джонсон посещает Украину на фоне роста опасений российского вторжения", ВВС, Великобритания

Премьер Джонсон пообещал работать с Зеленским, чтобы найти дипломатическое решение споров с Москвой и "избежать дальнейшего кровопролития".

Президент Путин отрицает, что планирует нападение. Однако предупредил Украину, чтобы не предпринимала никаких дальнейших шагов по вступлению в НАТО, утверждая, что это угрожает безопасности России.

Автор: Reuters Джонсон передал Москве, что Лондон принял законы об автоматическом введении санкции против российского бизнеса и россиян, которые имеют связи с Кремлем, в случае российской агрессии

США отвергли такие требования России, а западные страны угрожают расширить санкции против Москвы в случае вторжения.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что готовится закон, направленный против более широкого круга лиц и компаний, связанных с Путиным, а представитель США додал, что санкции Вашингтона означают, что люди, близкие к Кремлю, будут отрезаны от международной финансовой системы.

В преддверии визита Джонсона в Киев Лондон объявил о выделении Украине $119 млн на содействие энергетической независимости от России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Санкции готовы - Джонсон из Киева пригрозил россиянам

"Как друг и демократический партнер, Великобритания будет дальше отстаивать суверенитет Украины перед лицом тех, кто стремится его разрушить. Призываем Россию отступить и начать диалог, чтобы найти дипломатическое решение и избежать дальнейшего кровопролития", - сказал Джонсон.

Президент Зеленский высоко оценил поддержку Запада перед лицом наращивания военной мощи России и объявил о расширении армии.

Поскольку британские, польские и голландские лидеры посетили Киев, высшие официальные лица США и России должны провести новые переговоры по кризису.

Автор: Reuters Джонсон передал Москве, что Лондон принял законы об автоматическом введении санкции против российского бизнеса и россиян, которые имеют связи с Кремлем, в случае российской агрессии

Но в понедельник между представителями России и США в Совете Безопасности ООН произошли гневные столкновения после того, как Америка созвала встречу, чтобы обсудить наращивание войск Москвой на границе с Украиной.

Посол США Линда Томас-Гринфилд заявила, что мобилизация россиян была крупнейшей в Европе за последние десятилетия. Она додала, что США верят в существование дипломатического решения, но предупредили, что Америка будут действовать решительно в случае вторжения, последствия которого будут "ужасными".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джонсон перенес разговор с Путиным

Ее российский коллега Василий Небензя обвинил США в разжигании истерии и "недопустимом вмешательстве" в дела России. Он сказал, что нет никаких доказательств, что Россия планировала военные действия против Украины. И добавил, что Россия часто размещает войска на своей территории, и это не касается Вашингтона.

"Россия планирует "молниеносную войну" за Киев", The Independent, Великобритания

Премьер Джонсон предупредил Путина, что вторжение в Украину будет "катастрофическим шагом", который может привести к тому, что Россия увязнет в кровавом и затяжном конфликте.

Джонсон не верит, что война неизбежна, и считает, что есть шанс, что "здравый смысл все еще может восторжествовать".

Важно, чтобы россияне понимали, что вторжения в Украину будет для них новой Чечней

"По данным нашей разведки, на границе с Украиной находится 60 российских боевых групп, и есть план молниеносной войны, чтобы захватить Киев. Мы должны дать понять Кремлю, что это будет катастрофический шаг. Важно, чтобы люди в России понимали, что это может быть для них новая Чечня", - сказал он.

НАТО направило в Восточную Европу больше кораблей и истребителей. Дания отправляет фрегат в Балтийское море и собирается перебросить истребители F-16 в Литву. Испания отправляет корабли и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция выразила готовность отправить войска в Румынию, и отправит два истребителя F-35 в Болгарию.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала, что президент Зеленский просит западных союзников не нагнетать ситуацию относительно возможной войны с Россией, потому что это вредит украинской экономике. Репортаж из прифронтового Харькова, жители которого планируют отражать возможную российскую агрессию. И как работает пропаганда Москвы в гибридной войне против Украины.