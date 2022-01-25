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вторник, 25 января 2022 10:44

В странах Центральной Азии произошел блэкаут: аэропорты Бишкека и Ташкента не принимают рейсы

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В странах Центральной Азии произошел блэкаут: аэропорты Бишкека и Ташкента не принимают рейсы
Во всей энергосистеме региона сработала автоматика. Фото: pixabay.com

В городах Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана во вторник произошло масштабное отключение электричества.

25 января в трех странах Центральной Азии начались проблемы с поставкой электричества из-за сбоя в энергосистеме региона, сообщила национальная электрическая сеть Кыргызстана. Аэропорты Бишкека и Ташкента не принимают рейсы.

"Во всей энергосистеме сработала автоматика. Причины инцидента сейчас устанавливают. Понемногу восстанавливают и электроснабжение. Из-за отключения света в Бишкеке нет воды, не работают насосные станции", - говорится в сообщении.

Столь масштабное отключение в Центральноазиатском регионе произошло впервые за долгое время. Минэнерго Узбекистана подтвердило, что в 11:00 по местному времени (в 8:00 по Киеву) в энергосистеме страны случилась "большая авария". Специалисты работают над ее устранением.

Жители столицы Узбекистана Ташкента сообщают о падении напора воды из-за отключения насосов. В городе также не работает метро. Министерство по вопросам жилищно-коммунальных услуг предупредило о возможных перебоях в работе систем отопления, водоснабжения и канализации.

Свет в крупнейшем городе Казахстана Алматы исчез сразу в нескольких районах. В городе не работают светофоры, на дорогах моментально остановилось движение транспорта. Электричества также нет в разных районах Шымкента и Тараза. Потребителей переводят на другие линии электроснабжения, в разных городах и районах постепенно восстанавливают подачу электричества.

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В акимате Алматы сообщили, что отключение произошло на линии АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями".

"Из-за значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии, случился накид мощности на транзит электроэнергии 500 кВ. В результате произошло аварийное разделение транзита с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана", - говорится в заявлении.

Жители Алматы сообщают, что в некоторых районах отсутствуют интернет и мобильная связь. Онлайн-уроки у школьников приостановлены.

В Ливане госкомпания Electricite du Liban приостановила 9 января подачу электричества по всей стране. В компании сообщили, что подачу пришлось полностью прекратить после того, как на распределительную станцию в Арамуни на север от Бейрута попытались проникнуть протестующие, чтобы повредить технику.

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25
января

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