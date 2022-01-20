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пятница, 21 января 2022 00:14

В Алматы обнаружили массовые тайные захоронения. Полиция заявила, что это участники протестов

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В Алматы обнаружили массовые тайные захоронения. Полиция заявила, что это участники протестов
В Алматы обнаружили массовые захоронения. Фото: РБК

В Алматы обнаружены места захоронения возможных протестующих.

"Тайные захоронения проводились для того, чтобы усложнить идентификацию участников беспорядков", – заявила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек, сообщает "Радио Азаттик".

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В полиции не уточнили точное местонахождение захоронений. Сколько тел обнаружено, также не сообщается.

По данным Генпрокуратуры Казахстана, в ходе протестов в стране погибли 225 человек. В пятницу, 7 января, Касим-Жомарт Токаев заявил, что приказал стрелять на поражение в протестующих без предупреждения.

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