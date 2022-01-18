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вторник, 18 января 2022 13:17

Назарбаев обратился к казахам

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Назарбаев обратился к казахам
Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в 2019 году передал полномочия и сейчас на пенсии. Фото: t.me/newsnurkz

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к народу.

Заверил, что президент Касим-Жомарт Токаев обладает полнотой власти. А сам он никуда не уезжал во время январских противостояний в стране, сказал в видеообращении.

"Я в 2019 году передал полномочия президента Касиму-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером. И сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана. И никуда не уезжал. Токаев имеет всю полноту власти. Он глава Совета безопасности. Вскоре его изберут председателем партии Nur Otan. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно безосновательны",- говорит Назарбаев.

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Добавил, что январские события поразили весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков было разрушение целостности страны и устоев государства.

"Трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал эти погромы и убийства. Следствие ответит на этот вопрос", - сказал Назарбаев.

Выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Протесты в Казахстане разгорелись после того, как 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ.

В ночь на 5 января из-за массового характера митингов президент Казахстана ввел в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях чрезвычайное положение.

Утром 5 января Токаев направил правительство Казахстана в отставку. Он также поручил ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Кроме того, сообщалось, что Нурсултан Назарбаев на фоне протестов уходит в отставку. Однако протесты не утихли.

В пятницу, 7 января, Токаев заявил, что дал силовикам приказ открывать огонь на поражение по участникам протестов без предупреждения.

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Дата
18
января

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