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среда, 05 января 2022 20:12

На весь Казахстан распространили режим чрезвычайной ситуации

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На весь Казахстан распространили режим чрезвычайной ситуации
В стране будет действовать комендантский час. Фото: Reuters

В Казахстане на всю страну распространили режим чрезвычайной ситуации.

К президентскому дворцу в столице Нур-Султан стянули силы полиции, передает телеканал "Хабар 24".

В стране будет действовать комендантский час с 23:00 до 7:00. Будут ограничения на передвижение.

Ранее режим ЧП был введен в городе Алматы и Мангистауской области.

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В Казахстане выключили интернет, но в некоторых регионах провайдеры подключили проводную связь.

В Казахстане продолжаются акции протеста из-за роста цен на сжиженный автогаз. Протестующие захватили резиденцию президента в городе Алматы. На фоне массовых протестов правительство Казахстана ушло в отставку. В стране отключили интернет.

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Дата
05
января

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