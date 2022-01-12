"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы

Со 2 января в Казахстане продолжались протесты из-за повышения цены на сжиженный газ. Их развитие стремительно – от социальных требований до расстрелов людей на улицах. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил помощи у ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности. Входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. – Gazeta.ua).

Какие настроения сейчас царят в стране, о чем говорят и чего боятся граждане в интервью Gazeta.ua рассказала фотограф и коренная алматинка 37-летняя Тина. Просит не указывать фамилию из-зи боязни за свою безопасность.

Что сейчас происходит на улицах Алматы?

– Многих задерживают на улицах. Нет точных данных о количестве убитых гражданских. Боимся, что власти будут занижать цифры. Возле моргов очереди. После восьми вечера действует комендантский час. Днем люди выходят в магазины за продуктами. Школы и детсады закрыты. Транспорт понемногу запускают, но на работу многие не ходят. Нет смысла. Интернет постоянно отключается. Вылететь из города невозможно. Аэропорт закрыт, однако военные самолеты постоянно курсируют.

В общем, люди находятся в информационном вакууме. Не знают, чего ждать. Президент Токаєв дал разрешение стрелять на поражение. Несмотря на уверения, что уже все спокойно, приказ не отменил.

Полиция открыла огонь по людям. 16 человек погибли, более 100 ранили. Кровавые события до сих пор отзываются болью в сердце казахов

Почему протесты в Казахстане начались с Запада страны?

– У нас огромная территория. Каждый регион живет по-своему. Все началось с города Жанаозен Мангистауской области. В 2011 году там была серьезная акция социального протеста работников нефтяных компаний. Требовали улучшения условий труда и повышения зарплат. Требования игнорировали. Полиция открыла огонь по людям. 16 человек погибли, более 100 ранили. Кровавые события до сих пор отзываются болью в сердце казахов. Сейчас снова все началось оттуда. Официальная причина, как известно, – повышение цены на сжиженный газ. Большинство машин заправляют именно им. Неудивительно, что люди возмутились. В Алматы другая ситуация. Здесь пользуются бензином и дизелем.

Поднялись более 10 городов. Такого еще никогда в истории независимого Казахстана не было

Доминирует мнение, что именно Запад кормит нашу столицу Нур-Султан. Так и есть. И у нас вся страна кормит Нур-Султан. Это музейный город. Там много денег сосредоточено. А вы поедьте в окрестности, по селам. Все в упадке. Люди добывают нефть тяжелым трудом, а живут в нищете. При этом столица цветет и пахнет. Как реагировать? Берет зло. Мол, денег нет, но вы там держитесь.

Все началось как вспышка. Дальше набрало обороты. Появились политические требования. Поднялись более 10 городов. Такого никогда в истории независимого Казахстана не было.

Назарбаевы скупали целые жилые кварталы в Лондоне. Это безумные деньги. Понятно, откуда их выкачали

Почему разграничиваете протесты в Жанаузене и Алматы?

– Говорю то, что чувствую и вижу. Вряд ли люди в Алматы вышли в знак солидарности с жанаузенцами. Возможно, какая-нибудь небольшая часть общественных активистов. Простой народ сочувствует Западу у себя на кухне. На улицы из-за этого никто не выходит. Каждого достало свое. Кого-то ковидные ограничения. Других – семейка Нурсултана Назарбаева (первый президент Казахстана, находившийся у власти почти 30 лет. – Gazeta.ua). Все видят эти громкие расследования об их недвижимости за границей. Скупили целые жилые кварталы в Лондоне. Это безумные деньги. Понятно, откуда их выкачали. Плюс инфляция, цены на продукты с каждым годом растут, а зарплаты – нет.

Автор: REUTERS Со 2 января в Казахстане проходили акции протестов. Президент Касим-Жомарт Токаев отдал приказ стрелять на поражение

Во имя чего ваш личный протест?

– Сменяемость власти. Этот вопрос бесит больше всего. Сюда же – коррумпированная судебная и полицейская система. У нас даже разметку на дорогах рисуют плохо, чтобы ты нарушал. В каждом кусте по милиционеру. Только и ждет, когда ему взятку всунеш. Платит большинство. Это дешевле в разы, чем космический штраф и лишение водительских прав.

Ничего в этой стране не изменится, если не будет демократической смены политических элит.

В каждом кусте по милиционеру. Только и ждет, когда ему взятку всунеш. Платит большинство

Казахстан для казахов – какую роль играет национализм в жизни страны?

– Такого массового национализма в протесаном движении, о котором почему-то говорят новоиспеченные эксперты, нет. Каждый день ты не сталкиваешься с тем, что казахи, например, притесняют этнических русских или представителей других наций. Это случается в редких случаях. Другое дело – особое отношение между казахами. К своему "брату" проявляют особое уважение. Булинг по национальному признаку можно увидеть в интернете. Там его действительно немало. Но это не показатель, чтобы говорить, что казахи вышли на протесты, потому что они националисты.

События 1986 года являлись актом протеста против российского правления. Тогда был очевидный национальный подтекст

Все помнят 1986 год. Тогда в Казахстане происходили погромы на национальной основе.

– Это болевая точка для казахов. Они дружелюбны, но историю помнят. В частности, то, что пережили в СССР – голод, репрессии, притеснения. События 1986 года являлись актом протеста против российского правления. Тогда был очевиден национальный подтекст. Москва назначила первым секретарем ЦК Компартии Казахстана своего своего человека – Геннадия Колбина. Казахи возмутились. Хотели своего. На этой волне к власти и пришел Назарбаев. Со временем все успокоилось.

В Азии весьма сильно развито кумовство. Каждый чиновник до седьмого колена будет кормить свою семью из села

Как сейчас чувствуют себя этнические русские в Казахстане?

– Русских больше на Севере. На Юге крайне мало. Мы настолько в меньшинстве, что нас никто не трогает. Люди иммигрировали в Россию. Первая волна была в 1990-х после распада СССР. Тогда многие мои одноклассники сбежали. Думали, будут погромы. Где-то пять лет назад снова начали уезжать. Причина – нет перспектив. Страна богата ресурсами, но народу толку от этого ноль.

У нас есть класс богатых людей. Это те, кто приближен к политической верхушке. Речь идет не только о семье Назарбаева. В Азии весьма сильно развито кумовство. Каждый чиновник до седьмого колена будет кормить свою семью из села. До последнего будет "крышевать" бизнес родственников.

На протест вышли преимущественно молодые мужчины. Возможно, поэтому все происходило так агрессивно

В чем особенность этнических казахов? Чем они отличаются от остальных, кроме религии.

– Казахи мирные и дружелюбные. Едят много мяса. Не зря же кочевники. Любят кичиться добром. Спокойно могут жить вдесятером в одной комнате. Главное, чтобы белоснежный внедорожник был и последняя модель айфона. У нас даже есть такое выражение: "Между горами понты – это наш город Алматы".

Часто живут по принципу "моя хата с краю". Главное, чтобы их не трогали. Деньги на голову никому не сыпятся. Однако есть общее ощущение, что среди других братьев-азиатов мы лучше, богаче.

Редко у кого менее троих детей. На протестах мало было женщин. Конечно, кто же будет со всеми этими детьми сидеть. В основном были молодые мужчины. Возможно, поэтому все происходило так агрессивно.

Автор: TASS Митинг в Актау на западе Казахстана

Женщины сидят дома, рожают по шесть и больше детей, не имея ни образования, ни работы

В последнее время на фоне протестов много разговоров о радикальном исламизме в Казахстане. Есть ли для этого основания?

– С каждым годом количество поклонников ультраконсервативных исламистов увеличивается. Много появилось мечетей. Ничего плохого нет, что люди хотят молиться. Но есть и другая сторона медали. Женщин заставляют покрывать голову, даже если они этого не сильно и хотят. Сидят дома, рожают по шесть и более детей, не имея ни образования, ни работы. Очевидно, что это не ведет к демократизации общества.

Нельзя всех мести одной метлой. Люди разные. Хотя я и сталкивалась с агрессией на бытовом уровне со стороны консервативных мусульман, но сказать, что они являются протестным ядром не могу.

Власть изо всех сил пытается найти внешнего врага. Радикальные мусульмане как раз вписываются в их теорию. Надо как-то оправдать ввод войск ОДСК.

Родственники Назарбаева в первые дни протестов вылетели частными джетами в Европу. Где сам Назарбаев – неизвестно

Кто Назарбаев после почти 30-летнего правления для рядового казахстанця?

– В моем окружении его никто не называет "лидером нации". Многим больно, что Астану переименовали в Нур-Султан. Сейчас говорят, чтобы вернули прежнее название. Наша правящая партия раньше называлась Отан. Ныне – Нур Отан. Центральную улицу Алматы Фурманова в 2017 году переименовали в Назарбаева. Аэропорт в Астане – и тот имени Назарбаева. Это ж надо такой культ личности развить.

Говорят, его родственники в первые дни протестов вылетели частными джетами в Европу. Где сам Назарбаев – неизвестно. За все время он ни разу не вышел к народу. Есть немало тех, кто искренне поддерживает его. Они хотели бы услышать голос своего "лидера нации". Зато услышали голос пресс-секретаря. Он заявил, что Назарбаев просит во всем поддерживать Токаева.

Когда Токаев пришел к власти, многие верили, что он другой – образованный, современный. Первое, что сделал – установил камеры наблюдения по всему Казахстану, в каждой деревне и колхозе

Есть ли война кланов Назарбаева и Токаева?

– Традиционно в Казахстане всегда говорили и говорим о клане Назарбаева. Это действительно существует. Токаев для нас – часть клана Назарбаева. Весьма странно слышать, когда кто-то указывает на противоречие между ними. Никогда не слышала, чтобы кто-то воспринимал Токаева самостоятельной фигурой. Все знают, что он всего лишь ставленник. Когда пришел к власти, многие верили, что он другой – образованный, современный. Первое, что сделал – установил камеры наблюдения по всему Казахстану, в каждой деревне и колхозе.

Рассказывают о тренировочных лагерях в горах. А вы что, не видели как в горах 20 тысяч человек тренируются?

В какой точке сейчас протестное движение?

– О митингующих, вышедших с политическими требованиями смены власти, никто уже не упоминает. Словно их и не было. Все сводится к тому, что на улицах Алматы одни мародеры действовали. Откуда они появились – неизвестно. Грабили оружейные магазины, легко захватили аэропорт, другие правительственные организации.

Токаев в своем твиттере написал, что 20 тысяч террористов напали на город. Затем твит удалил. Это какое-то невероятно большое количество. Если эти люди внутри страны, то где они все это время прятались? Рассказывают о каких-то тренировочных лагерях в горах. А вы что, не видели как в горах 20 тысяч человек тренируется? Сейчас говорят, что это внешние террористы. Но есть у нас как-никак граница, пункты пропуска. Как все эти внешние террористы их прошли?

Видели организованное мародерство, снайперы стреляли

Токаев заявил, что через несколько дней должны вывести "миротворческие силы ОДКБ". Как люди реагируют в целом на их присутствие?

– Большинство из этого контингента – россияне. На эмоциональном уровне я против такого присутствия. Кроме того, видели организованное мародерство, снайперы стреляли. Здесь нет однозначного ответа.

Если же президент не справился собственными силами, если ему не подчиняются силовые структуры, тогда нужно объявлять досрочные выборы, слагать полномочия. Но какой же диктатор так поступит? Будет продолжаться до последнего.

К России относятся по-разному. Есть такие, кому связи с ней не по вкусу

Несмотря на официальные заявления, существует ли опасение, что российские военные задержатся у вас надолго?

– У какой-то части есть такие опасения. Многим безразлично – лишь бы войны не было. К России относятся по-разному. Есть такие, кому связи с ней не по вкусу. Однако сказать, что общество агрессивно настроено к Москве – нельзя.

Все мои друзья поддерживают Украину. Ни у кого нет вопросов о статусе Крыма

Российские пропагандисты сравнивают протесты с украинским Майданом

– Больше аналогий проводят с Белорусью. Майдан был давно. Все мои друзья поддерживают Украину. Ни у кого нет вопросов о статусе Крыма. А вот родители наоборот – критикуют Майдан. Сходство состоит в том, что наш народ смог не только выйти на улицы, но и помогали друг другу. В первый день митинга люди еду выносили, воду, одежду. Как на Майдане в Киеве.

Если останется Назарбаев и его клан, то перспектив у страны нет

Какие опасения в краткосрочной перспективе?

– Межэтнический конфликт. Зависит от того, действительно ли эти российские миротворцы покинут Казахстан, и как будут действовать, если задержатся. Нам говорят, что ОДКБ помогают охранять режимные объекты, а зачистили улицы от террористов наши казахи. Это ведь не проверишь. Неизвестно, что будет дальше. Но однозначно, если останется Назарбаев и его клан, то у страны нет перспектив.