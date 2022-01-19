Из Казахстана полностью вывели силы ОДКБ

Россия завершила вывод из страны сил ОДКБ. Фото: Reuters

В Казахстане полностью завершилась "миротворческая" миссия Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Последние четыре российских военно-транспортных самолета с военными на борту вылетели 19 января из Нур-Султана и Алматы, сообщает министерство обороны РФ.

"На этих самолетах вернутся домой последние подразделения миротворцев и командование российским контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым", - говорится в сообщении.

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Ранее самолетами военно-транспортной авиации ВКС России домой вернулись контингенты Армении, Беларуси и Таджикистана. Миротворцы из Кыргызской Республики вернулись домой, совершив марш в составе колонны со штатной техникой и вооружением.

"Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России Ил-76 и Ан-124 для возвращения миротворцев ОДКБ домой выполнили более 100 рейсов из Казахстана в Подмосковье, в город Иваново, Ульяновск, Ереван, Душанбе, Минск", - добавляют в российском ведомстве.

Протесты в Казахстане вспыхнули после того, как 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ. В ночь на 5 января из-за массового характера митингов президент Казахстана ввел в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях чрезвычайное положение. 6 января в страну ввели войска ОКДБ. В пятницу, 7 января, Касым-Жомарт Токаев заявил, что приказал стрелять на поражение в участников протестов без предупреждения. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в состав контингента ОДКБ "вошли наиболее подготовленные подразделения воздушно-десантных войск России, все они имеют реальный боевой опыт". Первые шесть самолетов с российскими военными, находившимися в Казахстане из-за миссии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), вернулись в Россию 15 января.