В Казахстане полностью отменили режим чрезвычайного положения

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев не будет продолжать режим чрезвычайного положения, введенный в столице страны и ряде регионов.
Об этом сообщила прессслужба Токаева, передает "КазТАГ".
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"С севера 19 января прекращается действие режима ЧС в городах Нур-Султан и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях. Таким образом вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период НП комендант ограничения", - сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Аккорды Берика Уали.
Он добавил, что благодаря единству и сплоченности народа, работе правоохранительных органов и армии на всей территории Казахстана восстановили порядок и спокойствие.
Протесты в Казахстане разгорелись после того, как 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ.
В ночь на 5 января из-за массового характера митингов президент Казахстана ввел чрезвычайное положение.
5 января Токаев направил правительство Казахстана в отставку. Он также поручил ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.
Кроме того, сообщалось, что Нурсултан Назарбаев на фоне протестов уходит в отставку. Однако протесты не утихли.
7 января Токаев заявил, что дал силовикам приказ открывать огонь на поражение по участникам протестов без предупреждения.
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