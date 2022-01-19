В Казахстане полностью отменили режим чрезвычайного положения

 
Ексклюзивы
1/5
"Система идет в разнос. Может произойти бунт холодильников и желудков" – Роман Чайка
"Система идет в разнос. Может произойти бунт холодильников и желудков" – Роман Чайка
Просмотров: 0
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
Просмотров: 738
"На Банковій ще не визначилися, що робити з Порошенком" - аналітик
"На Банковій ще не визначилися, що робити з Порошенком" - аналітик
Просмотров: 621
Во сколько обойдется день катания на Буковеле и какие есть альтернативы. Гид по горнолыжным курортам Украины
Во сколько обойдется день катания на Буковеле и какие есть альтернативы. Гид по горнолыжным курортам Украины
Просмотров: 2079
Порошенко выгоден Зеленскому, как Симоненко для Кучмы - Чумак
Порошенко выгоден Зеленскому, как Симоненко для Кучмы - Чумак
Просмотров: 567
Страны Запада присылают в Украину оружие и спецназ после провала переговоров с Россией – что пишет о нас мировая пресса
Страны Запада присылают в Украину оружие и спецназ после провала переговоров с Россией – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1395
"Золотой батон": почему весной может подорожать хлеб
"Золотой батон": почему весной может подорожать хлеб
1 Просмотров: 306
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
Просмотров: 1773
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
1 Просмотров: 2880
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Просмотров: 360
Фото
Все фото
5
14
6
5
9
Украинцы покорили вершину Антарктиды – жена Филатова показала впечатляющие фото
Украинцы покорили вершину Антарктиды – жена Филатова показала впечатляющие фото
Извержение вулкана у Тонги затопило часть территории острова: есть жертвы
Извержение вулкана у Тонги затопило часть территории острова: есть жертвы
По стране прокатились два землетрясения подряд: по меньшей мере 26 жертв
По стране прокатились два землетрясения подряд: по меньшей мере 26 жертв
Срывает крыши и переворачивает авто: несколько стран страдают от мощных метелей
Срывает крыши и переворачивает авто: несколько стран страдают от мощных метелей
В Тихом океане проснулся вулкан: отголоски цунами добрались до Украины
В Тихом океане проснулся вулкан: отголоски цунами добрались до Украины
Видео
Все видео
Назарбаев обратился к казахам
Назарбаев обратился к казахам
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Опубликовали удивительные кадры как львица заботиться о детеныше антилопы гну
Опубликовали удивительные кадры как львица заботиться о детеныше антилопы гну
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Интервью
1/5
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1719
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4941
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 945
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 756
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 432
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
17 января 2022
Просмотров: 702
Мрії
– Коли дали "Юліну тисячу", думала, заживу, – каже сусідка Ольга Іванівна. Згадує про програму виплат вкладникам Ощадбанку СРСР. ...
среда, 19 января 2022 07:15

В Казахстане полностью отменили режим чрезвычайного положения

  Комментировать
В Казахстане полностью отменили режим чрезвычайного положения
Токаев отменил чрезвычайное положение в Казахстане. Фото: Reuters

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев не будет продолжать режим чрезвычайного положения, введенный в столице страны и ряде регионов.

Об этом сообщила прессслужба Токаева, передает "КазТАГ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назарбаев обратился к казахам

"С севера 19 января прекращается действие режима ЧС в городах Нур-Султан и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях. Таким образом вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период НП комендант ограничения", - сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Аккорды Берика Уали.

Он добавил, что благодаря единству и сплоченности народа, работе правоохранительных органов и армии на всей территории Казахстана восстановили порядок и спокойствие.

Протесты в Казахстане разгорелись после того, как 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ.

В ночь на 5 января из-за массового характера митингов президент Казахстана ввел чрезвычайное положение.

5 января Токаев направил правительство Казахстана в отставку. Он также поручил ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Кроме того, сообщалось, что Нурсултан Назарбаев на фоне протестов уходит в отставку. Однако протесты не утихли.

7 января Токаев заявил, что дал силовикам приказ открывать огонь на поражение по участникам протестов без предупреждения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Казахстане полностью отменили режим чрезвычайного положения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Шевченко определился со своим будущим
Шевченко определился со своим будущим Просмотров: 22995
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко 4 Просмотров: 18792
Луческу выгнал футболиста &quot;Динамо&quot; с тренировки
Луческу выгнал футболиста "Динамо" с тренировки Просмотров: 12258
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину &quot;не на тренировку&quot; - СМИ
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину "не на тренировку" - СМИ Просмотров: 10719
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать Просмотров: 7920
Мир
США не собираются наращивать военное присутствие в Украине - Минобороны
США не собираются наращивать военное присутствие в Украине - Минобороны Просмотров: 99
РФ не делает шагов по деэскалации ситуации - Пентагон
РФ не делает шагов по деэскалации ситуации - Пентагон Просмотров: 108
В США не отказываются от идеи отключения РФ от Swift
В США не отказываются от идеи отключения РФ от Swift Просмотров: 72
В случае активных боевых действий канцлер Германии поддержал принудительную остановку "Северного потока-2"
В случае активных боевых действий канцлер Германии поддержал принудительную остановку "Северного потока-2" Просмотров: 72
Суд рассматривает возможность досрочного освобождения террориста Брейвика: он заявил, что отошел от насилия
Суд рассматривает возможность досрочного освобождения террориста Брейвика: он заявил, что отошел от насилия Просмотров: 108
Больше всего комментируют
8
"Неуважение" - Офис президента впервые прокомментировал возвращение Порошенко
8
Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка – Сенцов
7
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
7
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
4
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко
Голосов: 331
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть