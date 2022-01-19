В Казахстане полностью отменили режим чрезвычайного положения

Токаев отменил чрезвычайное положение в Казахстане. Фото: Reuters

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев не будет продолжать режим чрезвычайного положения, введенный в столице страны и ряде регионов.

Об этом сообщила прессслужба Токаева, передает "КазТАГ".

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"С севера 19 января прекращается действие режима ЧС в городах Нур-Султан и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях. Таким образом вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период НП комендант ограничения", - сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Аккорды Берика Уали.

Он добавил, что благодаря единству и сплоченности народа, работе правоохранительных органов и армии на всей территории Казахстана восстановили порядок и спокойствие.

Протесты в Казахстане разгорелись после того, как 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ. В ночь на 5 января из-за массового характера митингов президент Казахстана ввел чрезвычайное положение. 5 января Токаев направил правительство Казахстана в отставку. Он также поручил ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель. Кроме того, сообщалось, что Нурсултан Назарбаев на фоне протестов уходит в отставку. Однако протесты не утихли. 7 января Токаев заявил, что дал силовикам приказ открывать огонь на поражение по участникам протестов без предупреждения.