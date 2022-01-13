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четверг, 13 января 2022 17:41

День гнева: страну парализовала общенациональная забастовка
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В четверг Ливан парализовала общенациональная забастовка общественного транспорта и профсоюзов.

13 января закрылись все школы, университеты и магазины, пишет The Associated Press. Протесты получили название - день гнева.

"В знак протеста против цен на топливо протестующие с 5:00 перекрыли основные автомагистрали страны, а также дороги в городах. Бензин в Ливане, страдающем от кризиса, подорожал после того, как правительство отменило субсидии. Таксисты и водители грузовиков использовали автомобили для перекрытия дорог. В столице Бейруте много путей заблокировали гигантскими мусорными баками и транспортными средствами", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

Акция протеста проходит на фоне падения ливанского фунта. За последние два года валюта потеряла более 90% стоимости. Более 80% жителей Ливана живут за чертой бедности.

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Заправка бензобака сейчас стоит больше месячной минимальной зарплаты. По данным Всемирной программы ООН, продовольственная инфляция в Ливане является одной из самых высоких в мире. Осенью прошлого года она превысила 557%.

Минфин Ливана 9 марта в 2020-м не выплатил евробондами в $1,2 млрд, таким образом допустив первый суверенный дефолт в истории страны. С этого момента в Ливане начался глубокий экономический и политический кризис. В стране рекордный уровень безработицы.

Экономические проблемы в Ливане вызвала пандемия и взрыв в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Из-за него страна понесла масштабные убытки и получила политический кризис. Для формирования нового правительства Ливан потратил больше года.

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Дата
13
января

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