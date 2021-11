В США внедорожник въехал в рождественский парад

В США, в городе Вокеша, штат Висконсин, внедорожник въехал в рождественский парад.

Об этом сообщил телеканал NBC

Пострадали более 20 человек. По меньшей мере, один человек погиб.

Трагедия произошла 21 ноября примерно в 17:00. Внедорожник наехал на оркестр. Полиция стреляла по автомобилю, когда он врезался в заграждение.

Mass Causality Incident declared after car plows through parade in downtown Waukesha, Wisconsin hitting a group of seniors and bystanders.#Waukesha pic.twitter.com/MJzFDPs6pr