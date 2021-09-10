Tesla на автопилоте сбила человека

Внедорожник Tesla Model Y сбил мужчину 26 июля. Фото: pixabay.com

В США неуправляемая Tesla насмерть сбила водителя, который менял на дороге спущенное колесо собственного автомобиля.

Инцидент сейчас расследует специальная группа, сообщает The Epoch Times. Агентство по безопасности дорожного движения правительства США добавило этот смертельный случай в список аварий, связанных с участием автомобилей Tesla, которые расследуют из-за использования системы автопилота электрокаров.

"На автостраде Лонг-Айленд в Нью-Йорке внедорожник Tesla Model Y сбил мужчину. 26 июля 52-летний мужчина скончался меняя спущенное колесо автомобиля, припаркованного на левой обочине скоростной автомагистрали в Квинсе. Водитель Tesla оставался на месте, в ведомстве жертву опознали", - говорится в сообщении.

Tesla отмечает, что ее продвинутая система Autopilot не обеспечивает полной автономности и требует, чтобы водитель постоянно следил за ситуацией на дороге, не снимая рук с руля. Однако нередко водители злоупотребляют возможностями автопилота Tesla, что приводит к авариям. В Tesla Autopilot есть встроенные в рулевое колесо датчики, которые определяют наличие или отсутствие рук на рулевом колесе. Но существуют приложения вроде Autopilot Buddy, которые позволяют обходить эту систему контроля.

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В апреле в Техасе двое человек погибли в результате аварии с участием неуправляемого автомобиля Tesla. Электрокар на большой скорости врезался в дерево и загорелся. В момент столкновения один из погибших находился на переднем пассажирском сиденье, а другой сидел позади. Они погибли. В официальных отчетах Национального агентства по безопасности дорожного движения США фигурирует более 20 аварий с участием автопилота Tesla, но это первое ДТП со смертельным исходом.