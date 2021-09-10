Tesla на автопилоте сбила человека

 
Ексклюзивы
1/5
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
Просмотров: 387
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Просмотров: 360
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
Просмотров: 2754
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
Просмотров: 333
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Просмотров: 486
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
Просмотров: 270
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Просмотров: 1323
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Просмотров: 261
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
Просмотров: 765
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Просмотров: 405
Фото
Все фото
3
4
9
9
3
Мощный ураган Олаф налетел на Мексику: скорость ветра достигает 155 км/ч
Мощный ураган Олаф налетел на Мексику: скорость ветра достигает 155 км/ч
Талибы вошли в посольство Норвегии - что они там нашли
Талибы вошли в посольство Норвегии - что они там нашли
В Париже простились с Бельмондо
В Париже простились с Бельмондо
Лесной пожар охватил Испанию, солдаты ловят сбежавших из тюрьмы: четверг в фото
Лесной пожар охватил Испанию, солдаты ловят сбежавших из тюрьмы: четверг в фото
Неизвестный с оружием ворвался в банк: в заложниках 15 человек
Неизвестный с оружием ворвался в банк: в заложниках 15 человек
Видео
Все видео
Демонстрация оргазма и анализ кошачьего мяуканья: за что вручали Шнобелевскую премию-2021
Демонстрация оргазма и анализ кошачьего мяуканья: за что вручали Шнобелевскую премию-2021
100-летняя женщина стала сильнейшей долгожительницей мира
100-летняя женщина стала сильнейшей долгожительницей мира
73-летняя женщина стала миллионершей после того, как полицейские сломали ей руку
73-летняя женщина стала миллионершей после того, как полицейские сломали ей руку
Столкнулись два парома: есть жертвы и десятки пропавших без вести
Столкнулись два парома: есть жертвы и десятки пропавших без вести
В Афганистане женщины снова вышли за свои права: их били электродубинками
В Афганистане женщины снова вышли за свои права: их били электродубинками
Интервью
1/5
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2538
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1440
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1233
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 468
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1035
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 сентября 2021
Просмотров: 414
Другий тайм
Що Росія — ворог, я знав задовго до 2014 року. Ворог, злодій і брехло. Все почалося з радянського футболу, коли всесоюзне керівництво тягло ...
пятница, 10 сентября 2021 11:19

Tesla на автопилоте сбила человека

  Комментировать
Tesla на автопилоте сбила человека
Внедорожник Tesla Model Y сбил мужчину 26 июля. Фото: pixabay.com

В США неуправляемая Tesla насмерть сбила водителя, который менял на дороге спущенное колесо собственного автомобиля.

Инцидент сейчас расследует специальная группа, сообщает The Epoch Times. Агентство по безопасности дорожного движения правительства США добавило этот смертельный случай в список аварий, связанных с участием автомобилей Tesla, которые расследуют из-за использования системы автопилота электрокаров.

"На автостраде Лонг-Айленд в Нью-Йорке внедорожник Tesla Model Y сбил мужчину. 26 июля 52-летний мужчина скончался меняя спущенное колесо автомобиля, припаркованного на левой обочине скоростной автомагистрали в Квинсе. Водитель Tesla оставался на месте, в ведомстве жертву опознали", - говорится в сообщении.

Tesla отмечает, что ее продвинутая система Autopilot не обеспечивает полной автономности и требует, чтобы водитель постоянно следил за ситуацией на дороге, не снимая рук с руля. Однако нередко водители злоупотребляют возможностями автопилота Tesla, что приводит к авариям. В Tesla Autopilot есть встроенные в рулевое колесо датчики, которые определяют наличие или отсутствие рук на рулевом колесе. Но существуют приложения вроде Autopilot Buddy, которые позволяют обходить эту систему контроля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беспилотная Tesla проехалась по Киеву с нелегальным программным обеспечением

В апреле в Техасе двое человек погибли в результате аварии с участием неуправляемого автомобиля Tesla. Электрокар на большой скорости врезался в дерево и загорелся. В момент столкновения один из погибших находился на переднем пассажирском сиденье, а другой сидел позади. Они погибли. В официальных отчетах Национального агентства по безопасности дорожного движения США фигурирует более 20 аварий с участием автопилота Tesla, но это первое ДТП со смертельным исходом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Tesla на автопилоте сбила человека». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
сентября

Впервые наказали выпившего водителя

Самое читаемое
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева Просмотров: 29422
Талибы вошли в посольство Норвегии - что они там нашли
Талибы вошли в посольство Норвегии - что они там нашли
4
 1 Просмотров: 8064
Гороскоп на 9 сентября: каким знакам не везет в любви
Гороскоп на 9 сентября: каким знакам не везет в любви
 Просмотров: 4779
Гороскоп на сентябрь: кто почувствует себя победителем
Гороскоп на сентябрь: кто почувствует себя победителем
 Просмотров: 4428
Хоуп Билл ошеломила провокационными фото
Хоуп Билл ошеломила провокационными фото
7
 Просмотров: 4347
Мир
Директор школы доедает за учениками
Директор школы доедает за учениками Просмотров: 45
Россия объявила о завершении строительства "Северного потока-2"
Россия объявила о завершении строительства "Северного потока-2" Просмотров: 90
Из Афганистана вылетел первый коммерческий авиарейс, среди пассажиров - украинцы
Из Афганистана вылетел первый коммерческий авиарейс, среди пассажиров - украинцы Просмотров: 63
Из жизни ушел звезда "Полицейской академии"
Из жизни ушел звезда "Полицейской академии" Просмотров: 333
Хасиды вернулись в Израиль с фальшивыми Covid-тестами
Хасиды вернулись в Израиль с фальшивыми Covid-тестами Просмотров: 270
Больше всего комментируют
5
Будущие пенсионеры должны рассчитывать на себя - советник главы ОП
3
Россия ведет войну против Украины, но мир сплоченный только в Facebook - Зеленский
2
Андрей Дуйко: "Против энергетического вампира - только игнор"
2
Экс-нардепу Семенченко продлили арест
1
Как выучить английский язык?
Голосов: 11
Голосование Группы "Океан Ельзи" и "Один в каное" презентовали клип на совместную песню "Місто весни". Какие интересные дуэты появились в последнее время на украинской музыкальной сцене?
  • "Океан Ельзи"и "Один в каное" - "Місто весни"
  • Тина Кароль и Kazka – "Зірочка"
  • Jamala и alyona alyona – "Жалі"
  • Бумбокс и Саша Чемеров – "Любила"
  • Тина Кароль и Latexfauna – Bounty
  • Jamala и TAYANNA – Моя земля
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть