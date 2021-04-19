Tesla без водителя влетела в дерево и загорелась. Все пассажиры погибли

Пожарная бригада четыре часа тушила огонь на месте ДТП. Фото: KPRC 2

В Техасе два человека погибли 18 апреля в результате аварии с участием неуправляемого автомобиля Tesla.

Электрокар на большой скорости врезался в дерево и загорелся, сообщает The Verge со ссылкой на местный телеканал. В момент столкновения один из погибших находился на переднем пассажирском сиденье, а другой сидел позади.

Батарея Tesla продолжала гореть, потому пожарная бригада четыре часа тушила огонь на месте ДТП, которое произошло около 21:00 по местному времени в городе Спринг.

Причины аварии сейчас выясняют. По предварительным данным, машина двигалась с высокой скоростью и на резком повороте съехала с дороги. В момент столкновения никто не управлял полностью электрическим автомобилем Tesla 2019 года. Предположительно, работала система адаптивного круиз-контроля Autopilot.

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В официальных отчетах Национального агентства по безопасности дорожного движения США фигурирует 23 аварии с участием автопилота Tesla, но это первое ДТП со смертельным исходом. Tesla указывает, что ее продвинутая система Autopilot не обеспечивает полную автономность и требует от водителя постоянно следить за ситуацией на дороге, не снимая рук с руля. Однако нередко водители злоупотребляют возможностями автопилота Tesla, что приводит к авариям. В Tesla Autopilot есть встроенные в рулевое колесо датчики, которые определяют наличие и отсутствие рук на рулевом колесе. Но существуют приложения вроде Autopilot Buddy, которые позволяют обходить эту систему контроля.