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воскресенье, 07 марта 2021 02:24

В США утвердили антикризисный пакет о стимулировании экономики на 1,9 триллиона долларов

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В США утвердили антикризисный пакет о стимулировании экономики на 1,9 триллиона долларов
В США утвердили "антикризисный" пакет помощи населению. Фото: Reuters

Сенат США поддержал пакет экономической помощи, разработанный администрацией президента Джо Байдена.

Антикризисный пакет предусматривает, в частности, расширение пособий по безработице до 300 долларов в неделю, а также выплату 1400 долларов для налогоплательщика или 2800 долларов для супругов, если их годовые доходы не превышают соответственно 70 000 долларов или 150 000 долларов соответственно. Пакет также предусматривает налоговые льготы для семей с детьми и без, сообщило агентство AP.

На следующей неделе антикризисный пакет должна еще повторно утвердить Палата представителей Конгресса США, и тогда он поступит на подпись президенту Джо Байдену.

"Эта нация страдала слишком много и слишком долго", - заявил Байден журналистам после голосования в Сенате. "И все в этом пакете призвано ослабить страдания, удовлетворить насущные потребности нации и улучшить наши позиции", - отметил президент.

Система образования получит всего порядка 170 млрд долларов помощи, рестораны и бары - 25 млрд долларов. На тестирование на коронавирус будет потрачено 46 млрд долларов, а на ускорение вакцинации от коронавируса - примерно 14 млрд долларов. Также пакет предусматривает 30млрд долларов помощи для семей, которые не способны оплатить арендную плату за жилье и коммунальные услуги.

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Президент США Джо Байден продлил на год ряд санкций против России, которые ранее были введены через Украину. В пояснительной записке сказано, что ситуация вокруг Украины "по-прежнему представляет серьезную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США".

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