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понедельник, 07 февраля 2022 05:10

В США рассказали о сроках и условиях запуска "Северного потока-2"

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В США рассказали о сроках и условиях запуска &quot;Северного потока-2&quot;
В США заявляют, что в случае вторжения России в Украину "Северный поток-2" не будет запущен. Фото: Reuters

В Соединенных Штатах Америки заявили, что "Северный поток-2" не начнет работу еще в следующие месяцы.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Северный поток - 2" - это рычаг для нас, а не для Владимира Путина. Вы сказали об остановке "Северного потока - 2", но он так и не был запущен. Газ по нему сейчас не идет и не будет идти в течение нескольких месяцев. Это, в частности, благодаря дипломатии Соединенных Штатов", - отметил Салливан.

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Кроме этого, он отметил, что если Российская Федерация вторгнется в Украину, "Северный поток-2" не будет эксплуатироваться.

"Северный поток – 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Протяженностью 1234 км. В декабре 2019 года строительные работы были остановлены из-за введения санкций США, однако их возобновили в конце 2020-го.

13 января в сенате США отклонили законопроект о введении новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Евросоюз обсуждает санкции, включая исключение России из системы SWIFT и остановку "Северного потока-2", если РФ вторгнется в Украину.

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