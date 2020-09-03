В США полиция задушила голого афроамериканца

Американские полицейские надели мешок на голову и задушили мужчину. Фото: vox.com

В США, в городе Рочестер, полицейские надели мешок на голову афроамериканцу Дэниэлу Пруду, после чего задушили, держа его несколько минут прижатым к асфальту.

Инцидент произошел еще 23 марта, однако известно о нем стало только сейчас, - сообщает Democrat and Chronicle.

Брат погибшего сообщил в службу спасения, что Дэниэл, страдавший психическим расстройством, выбежал на улицу голым. По словам очевидцев, он бегал и кричал, что у него коронавирус.

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Приехав, сотрудники полиции надели мужчине специальный мешок на голову, однако Пруд продолжал сопротивляться и просил дать ему пистолет.

После этого полицейские прижали его к асфальту, и уже через 2 мин. мужчина перестал подавать признаки жизни.

Через неделю мужчина умер в больнице, а судмедэксперты назвали убийство причиной смерти, наступившей вследствие асфиксии. Эксперты отметили у умершего обострение психического расстройства и отравление фенциклидином.

Последние 3 месяца в Портленде каждый вечер проходят акции протеста против расовой несправедливости и жестокого обращения полиции с представителями меньшинств. Масштабные протесты против расового неравенства вспыхнули по всей территории США, после того как в конце мая афроамериканец 46-летний Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе после применения полицейским удушающего приема.