McDonald's обвиняют в расовой дискриминации

Бывшие франчайзи требуют выплатить им около $1 млрд Фото: Reuters

На McDonald's подали в суд 52 бывших владельца франшизы. Истцы обвиняют корпорацию в расизме.

Об этом сообщает Reuters.

Иск был подан в Федеральный суд Чикаго. Бывшие франчайзи требуют выплатить им около $1 млрд на возмещение убытков. По заявлениям истцов, McDonald's не предлагала темнокожим франчайзи мест с выгодным расположением ресторанов и не давала возможности роста на одинаковых условиях с белыми владельцам франшизы. Их направляли в депрессивные, охваченные преступностью кварталы, обрекая на банкротство из-за высоких затрат на безопасность и страхование.

В McDonald's вины не признают и заявляют о преданности принципам равенства, разнообразия и открытости. В корпорации отметили, что могли лишь рекомендовать расположение ресторанов, окончательное решение принимали сами франчайзи.

Истцы подали в суд через 5 недель после того, как McDonald's обновил свои корпоративные ценности, пообещав уделять больше внимания разнообразию.

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Последние 3 месяца в Портленде каждый вечер проходят акции протеста против расовой несправедливости и жестокого обращения полиции с представителями меньшинств. Масштабные протесты против расового неравенства вспыхнули по всей территории США после того, как в конце мая афроамериканец 46-летний Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе после применения полицейским удушающего приема.