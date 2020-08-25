Пальчики больше не оближешь - KFC временно отказалась от своего слогана

KFC из-за эпидемии коронавируса временно отказалась от слогана "Пальчики оближешь". Фото: Pinterest

Сеть ресторанов быстрого питания KFC на своем официальном сайте сообщила, что на период пандемии коронавируса отказалась от своего слогана "Пальчики оближешь", поскольку в нынешней ситуации он неуместен.

KFC обещает, что вернет слоган, "когда придет время".

"Мы находимся в той ситуации, когда такой лозунг не совсем вписывается в нынешние реалии", - написала на сайте компании главный маркетолог KFC Кэтрин Тан-Джиллеспай.

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Слоган "Пальчики оближешь" KFC использовала на протяжении 64 лет. Но на ее рекламу в марте 2020-го в британское Управление по стандартам рекламы пожаловались 150 человек. Поводом стало то, что слоган "Пальчики оближешь" противоречит рекомендациям, как остановить распространение коронавирусной инфекции.