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вторник, 11 августа 2020 15:06

За нарушение карантина придется заплатить 8 млн грн: кто получил самые большие штрафы

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За нарушение карантина придется заплатить 8 млн грн: кто получил самые большие штрафы
Самые крупные штрафы за нарушение карантина зафиксировали в Днепропетровской, Львовской, Сумской и Одесской областях. Фото: unsplash.com

С начала действия карантина украинцев в судах за нарушение ограничений оштрафовали более чем на 8 млн грн.

По данным Нацполиции Украины, с 12 марта по 7 августа 2020-го о нарушении правил карантина составили 21 700 административных протоколов, пишет УНН.

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Из них в суд направили 21 494 протокола. Решение о взыскании штрафа приняли по 601 протоколу.

Самые крупные штрафы за нарушение карантина зафиксировали в Днепропетровской, Львовской, Сумской и Одесской областях.

Критериям для ослабления карантина не соответствуют 9 областей Украины. Такие данные на утро 11 августа обнародовал Минздрав. По АР Крым и Севастополю информации нет. Пока не готовы к смягчению карантина Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Черновицкая области.

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