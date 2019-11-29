В Северной Корее испытали сверхбольшую ракетную систему

Это четвертое испытание новых ракетных установок. Фото: interaffairs.ru

28 ноября в Северной Кореи заявили об успешном испытании сверхбольшой ракетной системы.

За процессом наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, сообщает Al Jazeera.

Военные запустили две ракеты малой дальности в Японское море. Это стало свежим испытанием новых установок после трех предыдущих испытаний.

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"Тестовый залповый огонь, который имел целью окончательно изучить боевое применение сверхбольшой ракетной системы с несколькими ракетами, подтвердил военно-техническое превосходство системы вооружения и ее надежность", - отметили в издании.

"Верховный лидер выразил большое удовлетворение результатами тестового огня", - говорится в сообщении.

Предыдущие запуски ракет в Японское море состоялись 31 октября.