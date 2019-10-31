Северная Корея запустила дві ракеты

31 октября с Северной Кореи было запущено 2 ракеты. Фото: radiosvoboda.

31 октября, Северная Корея осуществила два пуска ракет в Японское море.

Таким образом восстановили ракетные испытания на фоне тупика в ядерных переговорах с Вашингтоном, заявили сегодня южнокорейские и японские чиновники, пишет radiosvoboda

Власти Японии заявили, что два снаряда были баллистическими ракетами, которые приземлились за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии, которая простирается на 370 километров от суши.

Совет национальной безопасности Южной Кореи провела экстренное заседание после запусков 31 октября и выразила обеспокоенность по поводу того, что она назвала "снарядами малого радиуса действия".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Надеюсь, не придется использовать: Трамп похвастался разработками оружия

В феврале во время своей второй встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась во Вьетнаме, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын потребовал от Вашингтона отменить часть санкций в ответ на демонтаж главного ядерного комплекса КНДР. Трамп отверг эти требования, и тот саммит завершился без всякой сделки. Позже двое лидеров согласились возобновить переговоры.

Министерство иностранных дел Северной Кореи обвинило правительство США в проведении "враждебной политики" и использовании диалога для внутренних целей