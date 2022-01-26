В России хотят поставлять оружие боевикам ЛДНР

В Совете Федераций РФ призывают поставлять оружие в ЛДНР. Фото: ua.depositphotos.com

Российская Федерация должна поддержать самопровозглашенные ЛНР и ДНР новым видом вооружения.

Оно нужно для сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии. Такое мнение выразили первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, пишут российские СМИ.

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"В этих условиях Россия должна предоставить Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь посредством поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности", - подчеркнул он.

Турчак заявил о "накачивании" Украины летальным оружием, которое поставляют "ведущие страны НАТО в очень больших масштабах".

Депутаты от коммунистической партии РФ внесли на рассмотрение Госдумы проект постановления с просьбой к президенту России Владимиру Путину признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Будут просить рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством обеих самопровозглашенных республик о создании правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающих регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.