В России говорят, что из Украины хакеры атаковали выборы

В Центризбиркоме РФ говорят, что большинство атак идет из США. Фото: Reuters

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила о кибератаках на выборы в Госдуму с территории Украины.

Якобы на портал федеральной платформы дистанционного электронного голосования идут серьезные интернет-атаки, сказала она на брифинге.

"На наш портал vybory.gov.ru серьезные атаки идут", - сказала Памфилова.

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По ее словам, 50% атак идут с США, из Германии - 25%, из Южной Кореи - 20%, из Китая - 5%.

"DDoS-атаки на инфраструктуру электронного голосования в пятницу утром осуществлялись с IP-адресов из США, Германии и Украины", - говорится в сообщении Минцифры РФ.

В России 17 сентября началось трехдневное голосование на выборах разного уровня. Россияне выберут 450 депутатов Госдумы. Из них 225 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам и 225 депутатов - от политических партий, по федеральному избирательному округу. В этом году на парламентских выборах зарегистрировали 3812 кандидатов от 14 партий. Верховная Рада Украины обратилась к международной общественности в связи с незаконной подготовкой выборов в Госдуму Российской Федерации во временно оккупированном Крыму с привлечением к голосованию граждан Украины с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Украина требует не признавать там голосование.