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четверг, 09 сентября 2021 21:30

Жителей оккупированных территорий угрозами заставляют участвовать в российских выборах

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Жителей оккупированных территорий угрозами заставляют участвовать в российских выборах
Денисова сообщила о попытке оккупантов заставить людей голосовать. Фото: УП

Жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей заставляют участвовать в выборах в Госдуму РФ.

Оккупационная власть давит только на тех, кто получил паспорт России, сказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на канале "Дом".

В оккупированных районах около месяца действуют сотни "разъяснительных центров". На рабочих местах работников бюджетной сферы заставляют отчитываться о регистрации на участие в выборах.

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"С августа открыто 396 информационных центров, которые дают разъяснения гражданам Украины, которые имеют теперь паспорта Российской Федерации, как же им проголосовать. Украинцам, живущим на оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, выдали уже около 600 тыс. паспортов. Это прежде всего учителя, медицинские работники. Это те люди, которые работают в этих органах "власти". Они вынуждены, ведь где-то работать им нужно для того, чтобы прокормить свою семью", - сказала Денисова.

СБУ фиксирует массовое незаконное выдачи паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины. Паспорта выдают для обеспечения участия украинцев в ​​сентябрьских выборах в российскую Госдуму, сообщает СБУ. Организаторы этого нарушают нормы международного законодательства и лишают "новых" граждан социальных гарантий.

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