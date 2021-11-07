В РФ заявили об унификации с Беларусью

Путин и Лукашенко повторяют пропаганду об "одном народе". Фото: Getty Images

Страна-агрессор Российская Федерация начинает унификацию законов с Беларусью.

Об этом в воскресенье заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он заявил о "союзных программах" и что парламенты обеих стран "проделают работу в части дальнейшей унификации законодательств".

Володин анонсировал "десятки законодательных решений" и заявил об "интеграции" между странами.

Также заявил о "дорожной карте в реализации интеграционных процессов".

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В ноябре сообщалось, что президент России Путин и Белоруссии Лукашенко утвердили 28 союзных программ по интеграции двух государств. Россия пытается окружить Украину, со стороны Беларуси есть опасность, заявлял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.