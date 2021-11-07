В РФ заявили об унификации с Беларусью

Страна-агрессор Российская Федерация начинает унификацию законов с Беларусью.
Об этом в воскресенье заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Он заявил о "союзных программах" и что парламенты обеих стран "проделают работу в части дальнейшей унификации законодательств".
Володин анонсировал "десятки законодательных решений" и заявил об "интеграции" между странами.
Также заявил о "дорожной карте в реализации интеграционных процессов".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Литва начинает строительство первой европейской стены с Беларусью
В ноябре сообщалось, что президент России Путин и Белоруссии Лукашенко утвердили 28 союзных программ по интеграции двух государств.
Россия пытается окружить Украину, со стороны Беларуси есть опасность, заявлял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Комментарии