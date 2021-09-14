Россия пытается окружить Украину. Нужно брать пример с Израиля - Кулеба

Есть проблема возможности проникновения подрывных групп из Беларуси, сказал Кулеба. Фото: "Радіо Свобода"

Украина может полагаться только на себя. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в статье британского издания The Independent.

"Украина пришла к пониманию, что может полагаться только на себя. По его (Кулебы. - Gazeta.ua) словам, в краткосрочной и среднесрочной перспективе это означает, что нужно научиться становиться гибким военным государством, подобно Израилю: "Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ - вот что мы имеем, чтобы выжить", - говорится в статье, сообщает "Інтерфакс-Україна".

Украина не верит обещаниям Запада, поскольку получила ряд горьких уроков, которые, скорее всего, не будут соблюдены, отметил министр.

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"Эта страна (Украина. - Gazeta.ua) получила ряд горьких уроков, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям", - отметил министр.

Россия пытается "окружить" Украину.

"Разговаривая с The Independent в Киеве через день после того, как его президент предупредил о полномасштабной войне, Кулеба сказал, что, по его мнению, Россия пытается "окружить" Украину", - говорится в статье.

"Откровенно говоря, у нас проблема, потому что мы недостаточно инвестировали в границу. Теперь мы смотрим на нее и видим идеальную уязвимость для подрывных групп или мигрантов, которых Лукашенко может захотеть отправить (в Украину - Gazeta.ua)", - отметил Кулеба.

Самопровозглашённый президент Беларуси Лукашенко хочет разместить на белорусско-украинской границе российские зенитно-ракетные комплексы C-400. Если Россия поглотит Беларусь, то Украина получит 1000 км источника опасности для суверенитета и территориальной целостности, заявлял ранее Кулеба.