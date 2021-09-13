Лукашенко хочет разместить С-400 на границе с Украиной

Пятая за год встреча Путина и Лукашенко, Москва, 9 сентября 2021года / Reuters

Самопровозглашённый президент Беларуси Лукашенко стремится разместить на белорусско-украинской границе российские зенитно-ракетные комплексы C-400.

Он рассказал о намерениях приобрести в России вооружения на сумму более $1 млрд. Обсуждению этого была посвящена значительная часть его разговора с Путиным. Об этом Лукашенко заявил во время визита на полигон в рамках военных учений "Запад-2021", пишет белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

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"Я напомнил ему о С-400. Рассказал, где хотим поставить эти комплексы. У нас комплексами С-300 перекрыт периметр западного направления. Но добавилось тоже южное направление. С белорусскими генералами и русскими обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. Должны готовиться - 1200 километров границы с Украиной. Нам следует закрывать также этот периметр. Именно говорили, что С-400 нам пригодятся. Путин дал поручение министру обороны, чтобы с нашими проработали эти вопросы, чтобы поставить эти комплексы нам", - сказал Лукашенко.

По его словам, они с Путиным согласовали список вооружения, который Беларусь получит в 2025 году.

"Это около десятка самолетов, часть из которых мы уже получили, несколько десятков вертолетов Топ-М2. Это свидетельствует, что мы, как и Россия, серьезно воспринимаем западное направление, где непосредственно граничит с войсками НАТО", - добавил белорусский диктатор.

Беларусь планирует закупить российское вооружение более чем на $1 млрд. Об этом заявил Лукашенко на полигоне под Барановичами, где происходят российско-белорусские военные учения "Запад-2021".