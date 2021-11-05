Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ по сближению двух государств

Путин и Лукашенко продолжают сближаться. Фото: Украинская правда

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко утвердили 28 союзных программы по интеграции двух государств.

Путин и Лукашенко провели заседание высшего государственного совета в режиме видеоконференции. Президенты подписали декрет об интеграции, который в себя и военную доктрину, сообщает издание "Газета.ру".

"Я вижу, ваша подпись под декретом стоит, всех членов Высшего государственного совета. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я", – сказал Лукашенко.

Декрет состоит из интеграционных документов, включая обновленную военную доктрину. В частности, углубление сотрудничества будет касаться промышленности, финансов, энергетики, агропромышленного комплекса, транспортного рынка, законодательства.

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании создать прочный союз с Россией. Он должен быть крепче, чем обычное государство. При этом он отрицает, что Россия таким образом поглотит Беларусь.