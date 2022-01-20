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четверг, 20 января 2022 21:46

В результате ракетного обстрела города погибли 35 мирных жителей

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В результате ракетного обстрела города погибли 35 мирных жителей
35 человек погибли в результате ракетного обстрела города на севере Сирии. Фото: syriahr.com

В четверг в результате ракетного обстрела города на севере Сирии, контролируемой поддерживаемыми Турцией боевиками оппозиции, погибли 35 мирных жителей.

Еще более 30 человек получили ранения, сообщает Сирийская обсерватория по правам человека.

"Сирийская группа гражданской обороны "Белые каски", которая действует в контролируемых оппозицией районах, заявила, что ракеты вызвали пожар в жилом районе Африн. Его потушили добровольцы", - говорится в сообщении.

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Город Африн находится под контролем Турции и союзных ей боевиков сирийской оппозиции с 2018-го. После проведенной военной операции, сирийских курдских боевиков и тысячи курдских жителей вытеснили из этого района.

С тех пор Афин и близлежащие деревни стали местом нападений на турецкие и поддерживаемые Турцией цели. Анкара считает курдских боевиков, контролирующих часть сирийской территории вдоль границы с Турцией, террористами.

В 2017 году стало известно, что в двух закрытых лагерях - Аль Холл и Родж на территории "Сирийского Курдистана" находятся женщины и дети из Украины. С конца прошлого года Главное управление разведки Министерства обороны совместно с МИД начали эвакуировать украинских граждан из Сирии.

19 октября успешно завершили спецоперацию по эвакуации украинцев из Сирии. В Украину вернули женщину с четырьмя детьми. Крымчанка Иман и четверо ее детей более двух лет находились в лагере закрытого типа Родж.

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