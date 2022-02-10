В Польшу прибыли дополнительные войска из Британии

Великобритания направила в Польшу 350 военнослужащих. Фото: Мариуш Блащак

В Польшу прибыл дополнительный военный контингент Великобритании.

Солдат доставил военно-транспортный самолет королевских сил, написал в Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"В соответствии с моими договоренностями с министром обороны Великобритании британские солдаты прилетели в Польшу. Мы солидарны, тверды и последовательны по поводу ответа на агрессивную политику Кремля", - подчеркнул он.

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Правительство Великобритании 7 февраля сообщило о направлении в Польшу дополнительных 350 военнослужащих в рамках усиления восточного фланга НАТО.

9 февраля Великобритания передала Украине очередной груз военной помощи - снаряжение, в том числе бронежилеты и шлемы. Первая партия американской помощи по вооружению прилетела в Украину 22 января. США передали 200 тыс. фунтов летального оружия.