Чтобы враг дрожал: в Украину прибыла очередная военная помощь из Великобритании

Фото: Reuters

В среду, 9 февраля, в Украину прибыла очередная партия военной помощи из Великобритании.

Об этом сообщили Reuters.

Вооружение доставили в международный аэропорт "Борисполь".

Британские военные разгрузили вооружение из самолета Королевских Военно-воздушных сил.

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В понедельник министр обороны Украины Алексей Резников общался по телефону с британским коллегой Беном Уоллесом. Тогда сообщил о самолете с военной помощью.

Какое именно вооружение передала Великобритания, пока официально не говорят.

Британский премьер-министр Борис Джонсонс был в Киеве 1 февраля. Возможное новое вторжение РФ в Украину может стать катастрофой для России, сказал. Обсудил с президентом Владимиром Зеленским комплекс шагов по сдерживанию российского агрессора. В январе доставили британские противотанковые системы NLAW. Потом прилетели британские военные. Украина, Великобритания и Польша создают альянс по безопасности.