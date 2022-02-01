МИД раскрыло детали создания альянса Украина-Британия-Польша

Украина, Британия и Польша создают союз безопасности. Стороны заканчивают финализировать детали соглашения о новом формате трехстороннего сотрудничества. Фото: УНИАН

Украина, Британия и Польша создают новый малый альянс в сфере безопасности.

С инициативой начала такого трехстороннего сотрудничества в октябре 2021 года выступила Украина, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

"Этот новый формат является частью нашей стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики Украины. Отдельное внимание уделено им и в Стратегии внешнеполитической деятельности. Суть в том, что мы не можем ожидать безопасности и процветания когда-то в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня", – говорит Кулеба.

Новый формат не привязан к локальной географии – это объединения стран, разделяющих общие принципы, стремящиеся укреплять безопасность и развивать торговлю, готовые к конкретным действиям.

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"Варшава, Киев и Лондон обладают не только реалистическим осознанием угроз безопасности Европе и стратегией противодействия вызовам со стороны РФ. Но также имеют и большой потенциал трехстороннего сотрудничества в областях торговли, инвестиций, энергетики, в частности возобновляемой. Соединяя своими усилиями Атлантику, Балтику и Черное море, мы создаем новые возможности для наших стран и для региона в целом", - добавил Кулеба.

Планировалось, что первое официальное объявление о создании нового формата будет сделано министерствами иностранных дел трех стран завтра, 2 февраля, в рамках визита британского министра иностранных дел в Киев. Но она заболела коронавирусом и это объявление перенесли.

Кулеба также напомнил, что это не первый шаг в укреплении сотрудничества в сфере безопасности. Так появились "Люблинский треугольник" с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой. Все они успешно развиваются, приобретают вес, уже сегодня приносят Украине конкретные преимущества.

Ранее сообщалось, что 1 февраля в Украину прилетит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В то же время, с рабочим визитом здесь будет находиться и премьер Польши Матеуш Моравецкий. Есть вероятность, что они будут подписывать декларацию о новом союзе.