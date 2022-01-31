Альянс Британия-Польша-Украина: премьеры одновременно посетят Киев

Британский премьер поддерживает Украину, которая противостоит российской агрессии. Фото: Reuters

Завтра в Украину прилетит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончеренко в Facebook.

"В то же время с рабочим визитом здесь будет находиться и премьер Польши Матеуш Моравецкий. Есть вероятность, что они будут подписывать декларацию по новому союзу", - написал нардеп.

Матеуш Моравецкий может посетить завтрашнее открытие новой сессии Верховной Рады.

О том, что Джонсон посетит Украину, ранее сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Только на этой неделе будут одновременно находиться в Киеве три премьер-министра трех стран", - сказал глава МИД.

Кроме польского и британского премьеров, Украину посетит премьер Нидерландов Марк Рютте.

На этой неделе должен появиться новый политико-безопасный альянс с участием Великобритании, Украины и Польши. Стороны заканчивают финализировать детали соглашения, сообщили BBC.

"Опцию серьезно прорабатывают", – сказал собеседник в Офисе президента.

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Главными задачами регионального альянса должно стать противодействие российской угрозе, совместная работа ради будущего европейской безопасности.

Собеседники в дипломатических кругах указывают, что новый трехсторонний формат взаимодействия Лондона, Варшавы и Киева Украина инициировала в начале декабря.

Это должно стать частью более широкой стратегии Украины по созданию малых альянсов: "Люблинский треугольник" (Украина-Польша-Литва), "ассоциированное трио" (Украина, Грузия, Молдова) и "квадрига" (Украина-Турция).

"После выхода из ЕС они взяли на вооружение концепцию "глобальной Британии". Они видят свой интерес, им нужен такой друг, как Украина. Типичная аналогия – это серьезные отношения между Польшей и Британией. Украина в глазах британцев – мощное государство на другой стороне европейского континента", - говорит посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

В январе Минобороны сообщило, что противотанковые системы прибыли из Британии в Украину. Речь идет о ракетах NLAW. Позже Британия отправила еще 2 тыс. единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных. 25 января начались первые военные учения с применением NLAW.