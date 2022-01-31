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понедельник, 31 января 2022 11:12

Завтра Зеленского ждут в Раде

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Завтра Зеленского ждут в Раде
Президента пригласили на открытие сессии. Фото: Василий Артюшенко, ZN.UA

Завтра Верховная Рада откроет седьмую сессию.

Об этом сказал спикер Руслан Стефанчук на согласительном совете в понедельник, сообщает Gazeta.ua.

Рассказал, что в парламенте – более 1900 законопроектов. А 31 определены президентом Владимиром Зеленским безотлагательными. "Из них шесть касаются внесения изменений в Конституцию", – говорил.

На завтрашнее открытие сессии пригласили Зеленского. Также планирует быть премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Завтра работаем пленарно, после этого три дня переходим к работе в комитетах. Дал поручение председателям комитетов оставаться в Киеве", – сказал Стефанчук.

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Спикер сообщил, что 28 народных депутатов и 78 работников Аппарата заболели Covid-19. Сказал об "ухудшении эпидемиологической ситуации".

Также Стефанчук заявил об "актуализации вопроса" по дистанционному голосованию. "По отдельным вопросам в отдельный период у нас должен быть предохранитель в виде дистанционного голосования за проекты", – сказал.

Седьмая сессия продлится до июля.

Верховная Рада изменила календарный план работы, согласно которому депутаты соберутся 1 февраля, а затем 15 февраля.

Парламент пять недель был на зимних каникулах. Депутаты собрались в сессионном зале 25 января. Перед этим заседали 17 декабря.

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