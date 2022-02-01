Санкции готовы - Джонсон из Киева пригрозил россиянам

Украина и Великобритания являются стратегическими партнерами. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретились в Киеве.

Они пообщались с журналистами в Мариинском дворце.

"Мы переживаем из-за того, что сейчас происходит на границе Украины. Очень важно, чтобы британское правительство показало свою солидарность и всех наших партнеров и друзей объединило вокруг разработки пакета экономических санкций, которые будут ужесточены.

Теперь предложенный пакет повлияет также на изменения в нашем законодательстве и мы сможем целенаправленно бить по коммерческим интересам России и ее граждан, организаций, коммерческих объединений.

Важно, чтобы в России понимали, что эти санкции автоматически вступят в силу. В ту же минуту, когда начнется вторжение, санкции заработают", - заявил британский премьер.

Зеленский: "Это не будет война Украины с Россией. Это будет полномасштабная война в Европе. Потому что никто больше не отдаст своих территорий и людей".

2 млрд фунтов помощи

"Мы договорились начать переговоры о либерализации торговли. Кроме средств для военно-морского флота Украины, Великобритания выделяет еще почти 2 млрд фунта стерлингов на реализацию совместных с Украиной проектов в других сферах, в частности, инфраструктуры и энергетики", - сообщил Зеленский.

"Сегодня я объявил о дополнительных 88 млн фунтов британского финансирования в поддержку системы надлежащего управления и энергетической независимости Украины.

Это финансирование должно поддержать усилия по развитию свободного и богатого украинского общества, свободного от злонамеренного влияния", - сказал Джонсон.

Сдерживание РФ

"Мы обсудили комплекс шагов по сдерживанию Российской Федерации. Любые меры действенны до, а не после. Профилактика лучше реанимации. Это доказывает и недавнее решение британского правительства о разработке закона, который усилит и расширит санкции за агрессию против Украины", - заявил Зеленский.

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Поражение Путина

Джонсон сказал, что возможное новое вторжение РФ в Украину может стать катастрофой для РФ.

"Дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой, военной. Это было бы военной катастрофой как для России, так и для мира. И потенциальное вторжение было бы поражением для президента Путина", - заявил.

Украина и НАТО

"Я провел беседы с руководителями США, Франции, Германии, Италии, генсеком НАТО, и сегодня с вами. Мы все едины в оценке основополагающей важности поддержки права Украины на самоопределение. Поскольку народ Украины имеет это неотъемлемое право самому выбирать, как ему править в собственном государстве и к какой организации присоединяться.

Будучи другом и партнером Украины, Соединенные Королевство всегда будет поддерживать осуществление этого права", - заявил британский премьер.

Украина, Великобритания и Польша создают альянс по безопасности, сообщил во вторник министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Сегодня Украину посетил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он заявил о поддержке Украины в оборонной отрасли по противодействию агрессии РФ.