Жить рядом с Россией, как рядом с вулканом – премьер Польши заявил о поддержке Украины

Матеуш Моравецкий прибыл с визитом в Украину. Фото: Reuters

Польша готова оказывать помощь Украине в газовой сфере, обороноспособности, стабилизации экономики и гуманитарных вопросах.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во вторник, сообщает Gazeta.ua.

Польский чиновник сказал о помощи военным оборудованием и техникой. Заявил об агрессии России.

Военная помощь

Польша готова передать несколько десятков тысяч артиллерийских, противовоздушных снарядов типа "Гром", патронов, минометов, дронов.

"Наша часть Европы - Польша, Украина - не переживает частых землетрясений, взрывов вулканов. Но что с того? Живя в близости к такому соседу, как Россия, такое ощущение, что живем возле вулкана.

Потому как никто в Европе мы понимаем, какова ценность безопасности, союзов и сотрудничества в вопросах безопасности", - сказал.

"Крым, часть Донецкой и Луганской областей – это территории Украины и этого не изменит оккупация", – заявил Моравецкий.

Газовое сотрудничество

Шмыгаль и Моравецкий говорили об увеличении мощностей передачи газа с запада на восток. "Для этого нужно выполнить определенные инвестиции, которые намерены реализовать", – сказал.

"Северный поток-2" является геополитической угрозой, заявил польский премьер.

"Мы апеллируем к Германии, чтобы они не запускали этот газопровод, потому что он станет элементом шантажа со стороны России. Нельзя с одной стороны выражать солидарность с Украиной, а другой рукой подписывать сертификационные документы. Начиная деятельность Nord Stream 2, Берлин дает оружие Путину, которым он потом может шантажировать Европу", – сказал.

О возможном новом витоке агрессии РФ

"Надо надеяться, что хуже всего не станет. Но также нужно готовиться на самые сложные сценарии. Хочу, чтобы такого не произошло украинскому премьеру, президенту, украинскому народу и всей Европе", - заявил Моравецкий.

Об альянсе Украины, Польше и Великобритании

"Мы все в этом заинтересованы. Такое сотрудничество является борьбой за безопасность в регионе. Мы уже почувствовали дестабилизацию на восточном фланге НАТО. Великобритания – важна, поскольку является основным государством НАТО"

В понедельник Польша передала Украине гуманитарную помощь. Также польский президент Анджей Дуда поддержал идею оказания военной помощи.