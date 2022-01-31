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понедельник, 31 января 2022 17:54

В Украину следуют 29 грузовиков гуманитарной помощи Польши

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В Украину следуют 29 грузовиков гуманитарной помощи Польши
В Киев следует гуманитарная помощь из Польши. Фото: pixabay.com

Польское правительство передало Украине гуманитарную помощь.

Колонна из 29 грузовиков уже следует в Киев. Приезд груза ожидается 1 февраля, пишет RMF24.

В прицепах грузовиков есть одеяла, матрасы и лагерные кровати. В целом Украине выделили 9 тыс. таких комплектов.

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Часть груза составляют различные виды одежды, а также медицинские принадлежности, в том числе бинты и марля.

Также Польша предоставила Украине 2 млн масок для защиты от коронавируса.

31 января стало известно, что президент Польши Анджей Дуда поддержал идею предоставить военную помощь Украине в виде оружия.

1 февраля запланирован визит в украинскую столицу премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

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Дата
31
января

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