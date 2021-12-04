В Нидерландах устроили масштабную акцию против Covid-ограничений

В нидерландском Утрехте 4 декабря более 3 тыс. человек вышли на акцию против новых Covid-ограничений, которые в стране ввели на прошлой неделе.

Люди с плакатами и лозунгами о "медицинской свободе" собрались на марш в центральной части города, сообщает Reuters.

"На место протеста стянули значительные силы полиции. Демонстрация и марш вызвали пробки. Об инцидентах не сообщают. Это первая крупная акция в стране после последнего усиления карантина, повлекшего закрытие баров, ресторанов и магазинов в вечернее и ночное время", - говорится в сообщении.

Муниципалитет предоставил разрешение на проведение протестного марша. Организаторы акции призвали участников вести себя вежливо и законным способом выразить свое недовольство "противоковидными" мерами, которые будут действовать до 18 декабря.

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Фото: Reuters

Согласно новым правилам, супермаркеты могут работать до 20:00, а торговые центры, магазины, которые продают товары не первой необходимости, рестораны, кафе, театры, кинотеатры, музеи, парикмахерские, салоны красоты и спортзалы должны закрываться в 17:00.

Школы не будут закрывать, но ученики обязаны носить защитные маски на переменах. Регулярным должно стать самотестирование на Covid-19 для учителей. Жителей страны призывают работать в удаленном режиме, а в офисах соблюдать социальную дистанцию 1,5 м.

В Нидерландах полностью привиты от коронавируса почти 70% взрослого населения. За минувшие сутки в стране с населением около 17 млн зарегистрировали более 22,7 тыс. заражений.

В середине ноября Нидерланды стали первой страной Западной Европы, которая вернула частичный локдаун для магазинов, спортивных соревнований и сферы общественного питания. Это спровоцировало беспорядки в ряде городов. Самыми жесткими события были в Роттердаме, где полиция применила оружие.

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В Австралийском Мельбурне во время массовых акций протеста против карантина задержали более 230 человек. Полиция обвиняет митингующих в чрезмерной агрессивности. По меньшей мере 10 полицейских получили ранения.