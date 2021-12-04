 
Ексклюзивы
1/5
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1008
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 3123
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
4 Просмотров: 711
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 1089
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Просмотров: 1098
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 918
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1404
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Просмотров: 2025
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
Просмотров: 270
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
Просмотров: 3177
Фото
Все фото
10
5
3
8
3
В Нидерландах устроили масштабную акцию против Covid-ограничений
В Нидерландах устроили масштабную акцию против Covid-ограничений
В Индонезии начал извергаться вулкан на горе Семеру: видео
В Индонезии начал извергаться вулкан на горе Семеру: видео
В аэропорту метель &quot;спихнула&quot; самолет со взлетно-посадочной полосы: фото ЧП
В аэропорту метель "спихнула" самолет со взлетно-посадочной полосы: фото ЧП
В Германии провели Меркель с поста канцлера под панк-рок
В Германии провели Меркель с поста канцлера под панк-рок
У железнодорожного вокзала в Мюнхене взорвалась бомба
У железнодорожного вокзала в Мюнхене взорвалась бомба
Видео
Все видео
Ридли Скотт обматерил российского кинокритика во время интервью
Ридли Скотт обматерил российского кинокритика во время интервью
Женщина научилась читать и писать в 104 года
Женщина научилась читать и писать в 104 года
В сеть просочилось видео крушения самого дорогого истребителя Британии
В сеть просочилось видео крушения самого дорогого истребителя Британии
В Азербайджане разбился вертолет с военными: умерли 14 человек
В Азербайджане разбился вертолет с военными: умерли 14 человек
Саакашвили: "Меня пытали, избивали, унижали"
Саакашвили: "Меня пытали, избивали, унижали"
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 4878
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 918
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2421
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3501
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 909
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
03 декабря 2021
Просмотров: 504
Потяг за розкладом
У думці спливли слова анекдоту. Давнього, ще радянського, бо й як йому було не спливти. За останній місяць я вкотре мав справу із залізницею і весь ...
суббота, 04 декабря 2021 20:28

В Нидерландах устроили масштабную акцию против Covid-ограничений
10

  Комментировать

В нидерландском Утрехте 4 декабря более 3 тыс. человек вышли на акцию против новых Covid-ограничений, которые в стране ввели на прошлой неделе.

Люди с плакатами и лозунгами о "медицинской свободе" собрались на марш в центральной части города, сообщает Reuters.

"На место протеста стянули значительные силы полиции. Демонстрация и марш вызвали пробки. Об инцидентах не сообщают. Это первая крупная акция в стране после последнего усиления карантина, повлекшего закрытие баров, ресторанов и магазинов в вечернее и ночное время", - говорится в сообщении.

Муниципалитет предоставил разрешение на проведение протестного марша. Организаторы акции призвали участников вести себя вежливо и законным способом выразить свое недовольство "противоковидными" мерами, которые будут действовать до 18 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Центр столицы перекрыли протестующие против ограничений для непривитых

Фото: Reuters

Согласно новым правилам, супермаркеты могут работать до 20:00, а торговые центры, магазины, которые продают товары не первой необходимости, рестораны, кафе, театры, кинотеатры, музеи, парикмахерские, салоны красоты и спортзалы должны закрываться в 17:00.

Школы не будут закрывать, но ученики обязаны носить защитные маски на переменах. Регулярным должно стать самотестирование на Covid-19 для учителей. Жителей страны призывают работать в удаленном режиме, а в офисах соблюдать социальную дистанцию 1,5 м.

В Нидерландах полностью привиты от коронавируса почти 70% взрослого населения. За минувшие сутки в стране с населением около 17 млн зарегистрировали более 22,7 тыс. заражений.

В середине ноября Нидерланды стали первой страной Западной Европы, которая вернула частичный локдаун для магазинов, спортивных соревнований и сферы общественного питания. Это спровоцировало беспорядки в ряде городов. Самыми жесткими события были в Роттердаме, где полиция применила оружие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Антивакцинатора Стахива из СИЗО отпустили домой

В Австралийском Мельбурне во время массовых акций протеста против карантина задержали более 230 человек. Полиция обвиняет митингующих в чрезмерной агрессивности. По меньшей мере 10 полицейских получили ранения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Нидерландах устроили масштабную акцию против Covid-ограничений». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
декабря

Наполеон отменил инквизицию

Самое читаемое
В Офисе Зеленского есть кроты – разведчик назвал фамилии
В Офисе Зеленского есть кроты – разведчик назвал фамилии 6 Просмотров: 12384
Ахметов был на дне рождения Шустера, тост был потрясающий - Комаровский
Ахметов был на дне рождения Шустера, тост был потрясающий - Комаровский Просмотров: 11034
Бывшая Богдана выпятила ягодицы, а Санина и Падалко показались в бикини – что публикуют звезды в сети
Бывшая Богдана выпятила ягодицы, а Санина и Падалко показались в бикини – что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 10521
Женщины прилетели в Украину с чемоданами валюты и ювелирки: сумма &quot;багажа&quot; шокирует
Женщины прилетели в Украину с чемоданами валюты и ювелирки: сумма "багажа" шокирует
5
 Просмотров: 8784
&quot;Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина&quot; – Луценко
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
 5 Просмотров: 5823
Мир
В Сербии участницу конкурса детского рисунка записали "гражданкой ЛНР"
В Сербии участницу конкурса детского рисунка записали "гражданкой ЛНР" Просмотров: 180
В ВОЗ охарактеризовали смертоносность Covid-штамма Omicron
В ВОЗ охарактеризовали смертоносность Covid-штамма Omicron Просмотров: 756
Обсудят безопасность Украины: назвали дату переговоров Байдена и Путина
Обсудят безопасность Украины: назвали дату переговоров Байдена и Путина 3 Просмотров: 432
Впервые в мире Covid-19 обнаружили у бегемотов
Впервые в мире Covid-19 обнаружили у бегемотов Просмотров: 162
В Польше украинец умер после задержания полицией
В Польше украинец умер после задержания полицией Просмотров: 594
Больше всего комментируют
10
С совершеннолетием украинцы будут получать по $10-20 тыс. - Арахамия
6
В Офисе Зеленского есть кроты – разведчик назвал фамилии
5
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
4
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3
Цемаха похитили дерзко и профессионально: экс-разведчик рассказал подробности захвата террориста
Голосов: 2967
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть