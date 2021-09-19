Во время протестов в Австралии задержали более 200 человек: есть раненые

В Австралийском Мельбурне во время массовых акций протеста против карантина задержали более 230 человек.

Полиция обвиняет митингующих в чрезмерной агрессивности, сообщает CNN. По меньшей мере 10 полицейских получили ранения.

"На акции отправили патрулировать более 2 тыс. полицейских. Люди вышли на улицу, чтобы драться с полицией, а не протестовать", - заявил командующий полиции штата Виктории Марк Галлиотт.

В то же время протестующие также жалуются на применение правоохранителями чрезмерной силы. На снимках журналистов видно, что полицейские сбивали людей, в том числе женщин, на землю и брызгали им в лицо перцовыми баллончиками.

Фото: Reuters

В протестах приняли участие более 700 австралийцев. Чтобы сдержать акции, городские власти отключили систему общественного транспорта.

Штат Виктория продлил самоизоляцию на три недели после того, как жесткие карантинные ограничения не помогли снизить суточную количество новых случаев коронавируса. Ограничения ослабят лишь когда 70% жителей штата Виктория получат первую дозу вакцины. Сейчас ее получили 56% людей.

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В июле тысячи людей на Кубе вышли на улицы из-за экономического кризиса и медленных темпов вакцинации. Протестующие выступали против некомпетентности власти и однопартийной системы советского образца. В столице Кубы Гаване власти вывели на улицы машины спецназовцев, на острове отключили интернет. В то же время президент страны Мигель Диас-Канель обратился к нации с просьбой противодействовать протестам на улицах. Он назвал те провокациями, в которых обвинил США.