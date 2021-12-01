Антивакцинатора Стахива из СИЗО отпустили домой

Антивакцинатор Остап Стахив. Фото: "Суспільне Львів"

В среду, 1 декабря, противник вакцинации Остап Стахив был выпущен из СИЗО под залог. Сегодня он должен прибыть во Львовскую областную психиатрическую больницу для прохождения экспертизы.

Об этом сообщил заместитель генерального директора медучреждения Андрей Маланчук, пишет Суспільне.

"Остапа Стахива еще нет. Но есть решение и следственные действия. Он должен поступить к нам в больницу. Его отпустили домой, освободили из-под стражи", - сказал Маланчук.

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30 ноября за Стахива внесли залог 998,8 тыс. грн. Эти средства помогли собрать сторонники подозреваемого.

В тот же день в Галицком суде Львова удовлетворили ходатайство следователя СБУ о назначении стационарной судебно-психиатрической экспертизы Стахиву. Ее продолжительность 30 дней, сообщил прокурор Григорий Зенин.

18 ноября во Львове избрали меру пресечения Остапу Стахиву - содержание под стражей 60 суток с альтернативой залогу в размере 998,8 тыс. грн. 16 ноября в квартире Стахива сотрудники СБУ провели обыск и вручили подозрение. В ведомстве заявили, что сеть Стахива пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве. Члены сообщества призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительной информации, у них были российские кураторы.