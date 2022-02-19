В НАТО повысят уровень готовности солдат быстрого реагирования

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НАТО повышает уровень готовности военных из-за обострения ситуации на Донбассе. О приведении в состояние повышенной боевой готовности сил альянса заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал это мероприятие "оборонным", и не создающим угрозу России.

Об этом сообщают источники германского dpa и Минобороны Германии.

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Тысячи солдат быстрого реагирования должны быть готовы к передислокации не за 30, как всегда, а за семь дней.

"Повышенная готовность гарантирует надлежащую уверенность, в частности нашим восточноевропейским союзникам в том, что их территории защищены", - говорится в заявлении минобороны ФРГ.

Глава оккупационной администрации в ОРДО Денис Пушилин 18 февраля заявил о начале эвакуации населения в Россию. Выдал фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы в ближайшее время отдаст приказ о наступлении. Главарь ЛНР Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в Россию. Мужчин, готовых держать в руках оружие, он призвал быть готовыми к защите республики, пишут оккупационные СМИ. Его фейк звучит так: "ВСУ планируют прорыв на территорию ЛНР".