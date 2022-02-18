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пятница, 18 февраля 2022 15:06

Оккупанты накрыли 82 калибром Счастье. Под огнем оказались спасатели и медики
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18 февраля примерно с 12:00 до 12:09 российско-оккупационные войска обстреляли город Счастье и село Артема в Луганской области.

Повреждено админздание 32-й государственной пожарно-спасательной части и жилой дом, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

18 февраля российско-оккупационные войска обстреляли город Счастье и село Артема в Луганской облас
Фото: t.me/dsns_telegram
18 февраля российско-оккупационные войска обстреляли город Счастье и село Артема в Луганской облас
18 февраля российско-оккупационные войска обстреляли город Счастье и село Артема в Луганской облас

"Осколками поврежден фасад здания и водоотлив спасательной части. В селе Артема произошло прямое попадание снаряда в жилой дом", - говорится в сообщении.

Информации о жертвах, пострадавших среди гражданского населения нет.

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А на КПВВ "Счастье" в это время под обстрел попал гуманитарный конвой Красного Креста, сообщил в Facebook главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Российские оккупационные войска обстреляли КПВВ "Счастье", где в это время проходил проверку Госпогранслужбы гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста. Он двигался с неподконтрольной территории", - рассказал Залужный.

Обстреливали из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (3 выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов).

Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, людей эвакуировали в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне.

Потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет.

Утром 18 февраля российско-оккупационные войска открыли огонь из артиллерии вблизи железнодорожной станции Скотоватая Донецкой области.

Движение пригородных и грузовых поездов на станцию ​​Фенольная ограничено.

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