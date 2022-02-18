Под артобстрел боевиков попала Донецкая железная дорога. Движение поездов ограничили

Донецкая железная дорога попала под артобстрелы боевиков. Фото: facebook.com/DonetskRailway

Утром 18 февраля российско-оккупационные войска открыли огонь из артиллерии вблизи железнодорожной станции Скотоватая Донецкой области.

Движение пригородных и грузовых поездов к станции Фенольная ограничено, сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги.

"Недалеко от железнодорожной станции Скотоватая начался артобстрел. На этом участке Донецкой железной дороги проводятся ремонтно-восстановительные работы. Но даже после предоставления гарантий о прекращении огня, соблюдать их на неподконтрольной территории не стали", - говорится в сообщении.

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Все работы были прекращены, а работники доставлены в укрытия, что помогло избежать жертв.

"В связи с непредсказуемой ситуацией и возможными новыми обстрелами, железная дорога вынуждена временно ограничить движение пригородных пассажирских и грузовых поездов до станции Фенольная", - предупредил перевозчик.

17 февраля российские оккупанты нарастили обстрелы на Донбассе. В частности, из тяжелой артиллерии обстреливали населенные пункты. Один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской. Трое работников заведения получили контузии. Во Врубовке снаряды повредили школу, частные дома и газопровод. Двое военных ВСУ получили ранения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также ранены двое гражданских.