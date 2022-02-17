Обострение на Донбассе: имеем раненых среди военных и гражданских

Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских военных в зоне операции Объединенных сил.
Есть второй раненый, сообщили в штабе ООС.
"С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - рассказали в штабе.
Враг бил из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По предварительной информации, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены двое гражданских, добавили в штабе.
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Одна из раненых – жительница Марьинки. 64-летняя женщина была на автобусной остановке, когда город накрыли снарядами, рассказал руководитель общественной организации "Подснежник" Евгений Каплин.
"Сегодня в 9:50 во время обстрела Марьинки множественные осколочные ранения левой кисти и брюшной полости получила местная жительница. На момент обстрела женщина была на автобусной остановке. Ее госпитализировали в больницу Курахово", - рассказал Каплин.
Добавил, что один из снарядов упал в центре города недалеко от Марьинской школы №2.
17 февраля российские оккупанты нарастили обстрелы на Донбассе. В частности, из тяжелой артиллерии обстреливали населенные пункты. Один из снарядов попал в детский садик в Станице Луганской. Трое работников заведения получили контузии. Во Врубовке снаряды повредили школу, частные дома и газопровод.
Также ранее сообщалось об одном раненом воине ВСУ. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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