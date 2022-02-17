Обострение на Донбассе: имеем раненых среди военных и гражданских

 
Ексклюзивы
1/5
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
1 Просмотров: 1062
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 630
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
Просмотров: 297
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
Просмотров: 2439
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
Просмотров: 360
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
Просмотров: 3420
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Просмотров: 1242
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Просмотров: 504
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Просмотров: 1719
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
1 Просмотров: 891
Фото
Все фото
8
11
8
11
11
Обострение на Донбассе: имеем раненых среди военных и гражданских
Обострение на Донбассе: имеем раненых среди военных и гражданских
В Луганской области под обстрел оккупантов попали школа, дом и газопровод
В Луганской области под обстрел оккупантов попали школа, дом и газопровод
Зеленский на катере направляется в зону ООС
Зеленский на катере направляется в зону ООС
Оккупанты накрыли из артиллерии Станицу Луганскую. Снаряд попал в детсад: фото
Оккупанты накрыли из артиллерии Станицу Луганскую. Снаряд попал в детсад: фото
Украинские военные ударили по &quot;оккупантам&quot; из ПТРК - зрелищные фото
Украинские военные ударили по "оккупантам" из ПТРК - зрелищные фото
Видео
Все видео
"Нас не пугают никакие даты" - Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения
"Нас не пугают никакие даты" - Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения
Ему было 26: в больнице скончался раненый на фронте Сергей Иващенко
Ему было 26: в больнице скончался раненый на фронте Сергей Иващенко
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
Блогер с топором шокировал выходкой ради "вирусного" видео
Блогер с топором шокировал выходкой ради "вирусного" видео
В посольстве США отреагировали на обстрел КПВВ "Гнутово"
В посольстве США отреагировали на обстрел КПВВ "Гнутово"
Интервью
1/5
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 1062
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2169
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5130
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4428
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1854
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
17 февраля 2022
Просмотров: 9
День храму
Пишу це вранці у вівторок, на Стрічення, коли в нас у Сулимівці храмовий празник чи простіше — храм. Храм — це коли приходять гості. ...
четверг, 17 февраля 2022 15:58

Обострение на Донбассе: имеем раненых среди военных и гражданских
8

1 Комментировать

С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня
Фото: t.me/a_shtirlitz
С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня
С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня
С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня
С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня

Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских военных в зоне операции Объединенных сил.

Есть второй раненый, сообщили в штабе ООС.

"С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - рассказали в штабе.

Враг бил из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По предварительной информации, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены двое гражданских, добавили в штабе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский на катере направляется в зону ООС

Одна из раненых – жительница Марьинки. 64-летняя женщина была на автобусной остановке, когда город накрыли снарядами, рассказал руководитель общественной организации "Подснежник" Евгений Каплин.

"Сегодня в 9:50 во время обстрела Марьинки множественные осколочные ранения левой кисти и брюшной полости получила местная жительница. На момент обстрела женщина была на автобусной остановке. Ее госпитализировали в больницу Курахово", - рассказал Каплин.

Добавил, что один из снарядов упал в центре города недалеко от Марьинской школы №2.

17 февраля российские оккупанты нарастили обстрелы на Донбассе. В частности, из тяжелой артиллерии обстреливали населенные пункты. Один из снарядов попал в детский садик в Станице Луганской. Трое работников заведения получили контузии. Во Врубовке снаряды повредили школу, частные дома и газопровод.

Также ранее сообщалось об одном раненом воине ВСУ. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обострение на Донбассе: имеем раненых среди военных и гражданских». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
февраля

Война на Востоке: семь лет назад произошло главное сражение

Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки

Самое читаемое
Верховная Радаизменила пенсионное законодательство
Верховная Радаизменила пенсионное законодательство Просмотров: 28395
Украинские военные ударили по &quot;оккупантам&quot; из ПТРК - зрелищные фото
Украинские военные ударили по "оккупантам" из ПТРК - зрелищные фото
11
 Просмотров: 11197
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры Просмотров: 8326
США сделали новое заявление относительно сроков вторжения РФ в Украину
США сделали новое заявление относительно сроков вторжения РФ в Украину Просмотров: 7155
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
3
 Просмотров: 6849
Донбасс
России нужно менее 12 часов на вторжение в Украину
России нужно менее 12 часов на вторжение в Украину 1 Просмотров: 370
Россия пытается создать повод для вторжения в Украину – генсек НАТО об эскалации на Донбассе
Россия пытается создать повод для вторжения в Украину – генсек НАТО об эскалации на Донбассе 1 Просмотров: 315
"Большая провокация": Зеленский прокомментировал обстрел Станицы Луганской
"Большая провокация": Зеленский прокомментировал обстрел Станицы Луганской Просмотров: 540
В Евросоюзе отреагировали на обстрел Станицы Луганской
В Евросоюзе отреагировали на обстрел Станицы Луганской Просмотров: 999
Обстрел Станицы Луганской: МИД обратился к международным партнерам
Обстрел Станицы Луганской: МИД обратился к международным партнерам Просмотров: 594
Больше всего комментируют
9
Большинство украинцев не верят в Минские соглашения
4
Путин "прямо сейчас" хочет НАТО без Украины и выполнения Минских соглашений
3
Путин прокомментировал обращение Госдумы России о признании ДНР и ЛНР
2
В Раду могут пройти семь партий, лидирует "Евросолидарность" — опрос КМИС
2
Рейтинг Зеленского уменьшается - опрос
Голосов: 12540
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть