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четверг, 17 февраля 2022 10:07

Оккупанты накрыли из артиллерии Станицу Луганскую. Снаряд попал в детсад: фото
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Воспитанники детского сада не пострадали. Контузии получили две воспитательницы
Фото: twitter.com/den_kazansky
Российские оккупанты накрыли снарядами Станицу Луганскую. Один попал в детский сад
Российские оккупанты накрыли снарядами Станицу Луганскую. Один попал в детский сад
Российские оккупанты накрыли снарядами Станицу Луганскую. Один попал в детский сад
Российские оккупанты накрыли снарядами Станицу Луганскую. Один попал в детский сад

Российские оккупанты обстреляли Станицу Луганскую примерно в 9:00 17 февраля.

Один снаряд попал в детский сад, где на тот момент находились дети, сообщает Благотворительный фонд помощи армии "Повернись живим" в Twitter.

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По предварительным данным, малыши не пострадали. Контузии получили две воспитательницы заведения.

Автор: twitter.com/BackAndAlive
  Российские оккупанты накрыли снарядами Станицу Луганскую. Один попал в детский сад
Российские оккупанты накрыли снарядами Станицу Луганскую. Один попал в детский сад

"Россияне нанесли удар по детскому саду в Станице Луганский. Это называется у них "борьба с фашизмом", - добавил в Twitter журналист Денис Казанский.

Автор: twitter.com/den_kazansky
  Воспитанники детского сада не пострадали. Контузии получили две воспитательницы
Воспитанники детского сада не пострадали. Контузии получили две воспитательницы

За прошедшие сутки со стороны вооруженных формирований России зафиксировали восемь нарушений режима прекращения огня. Два обстрела произвели с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Наемники использовали запрещенные минометы калибра 82 мм. Около населенных пунктов Лобачево и Водяное Новоайдарского района Луганской области использовали беспилотники. С них сбросили гранатометные выстрелы ВОГ-17 и ВОГ-25.

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