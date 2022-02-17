Оккупанты накрыли из артиллерии Станицу Луганскую. Снаряд попал в детсад: фото

Российские оккупанты обстреляли Станицу Луганскую примерно в 9:00 17 февраля.
Один снаряд попал в детский сад, где на тот момент находились дети, сообщает Благотворительный фонд помощи армии "Повернись живим" в Twitter.
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По предварительным данным, малыши не пострадали. Контузии получили две воспитательницы заведения.
"Россияне нанесли удар по детскому саду в Станице Луганский. Это называется у них "борьба с фашизмом", - добавил в Twitter журналист Денис Казанский.
За прошедшие сутки со стороны вооруженных формирований России зафиксировали восемь нарушений режима прекращения огня. Два обстрела произвели с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Наемники использовали запрещенные минометы калибра 82 мм. Около населенных пунктов Лобачево и Водяное Новоайдарского района Луганской области использовали беспилотники. С них сбросили гранатометные выстрелы ВОГ-17 и ВОГ-25.
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