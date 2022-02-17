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четверг, 17 февраля 2022 07:52

Наемники стреляют в украинцев из запретного вооружения

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Наемники стреляют в украинцев из запретного вооружения
Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. Фото: Reuters

За прошедшие сутки со стороны вооруженных формирований России зафиксировали восемь нарушений режима прекращения огня.

Два обстрела произвели с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Наемники использовали запрещенные минометы калибра 82 мм. Около населенных пунктов Лобачево и Водяное Новоайдарского района Луганской области использовали беспилотники. С них сбросили гранатометные выстрелы ВОГ-17 и ВОГ-25.

Использовали противотанковые и автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"16 февраля потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских действий не было", - говорится в сообщении.

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17 февраля наемники дважды нарушили режим прекращения огня. Применили запрещенную Минскими договоренностями артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.

15 февраля российские боевики на Донбассе четырежды нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

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