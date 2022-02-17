В Луганской области под обстрел оккупантов попали школа, дом и газопровод

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17 февраля примерно в 10:25 российские оккупанты обстреляли школу в поселке Врубовка в Луганской области.

На момент обстрела в ООШ по ул. Школьной, 5 находились 30 учеников и 14 работников. Такую информацию сообщили в Попаснянской военно-гражданской администрации, пишет журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

"В результате обстрела повреждены окна школы. По состоянию на 11:10 восемь детей и двое сотрудников находятся в подвальном помещении ООШ. Остальных учеников забрали родители", - сказано в сообщении.

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Также в результате обстрела поврежден газопровод в поселке Врубовка. Без газоснабжения остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

И поврежден частный дом по ул. Центральной, 4. Информации о пострадавших нет.

Российские оккупанты обстреляли Станицу Луганскую примерно в 9:00 17 февраля. Один снаряд попал в детский садик, где на тот момент находились дети. По предварительным данным, малыши не пострадали. Контузии получили двое воспитательниц заведения. Также пострадал мужчина.