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четверг, 17 февраля 2022 12:47

В Луганской области под обстрел оккупантов попали школа, дом и газопровод
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В поселке Врубовка в Луганской области российские оккупанты обстреляли школу и частный дом. Также снаряды повредили газопровод
Фото: t.me/a_shtirlitz
В поселке Врубовка в Луганской области российские оккупанты обстреляли школу и частный дом. Также снаряды повредили газопровод
В поселке Врубовка в Луганской области российские оккупанты обстреляли школу и частный дом. Также снаряды повредили газопровод
В поселке Врубовка в Луганской области российские оккупанты обстреляли школу и частный дом. Также снаряды повредили газопровод
В поселке Врубовка в Луганской области российские оккупанты обстреляли школу и частный дом. Также снаряды повредили газопровод

17 февраля примерно в 10:25 российские оккупанты обстреляли школу в поселке Врубовка в Луганской области.

На момент обстрела в ООШ по ул. Школьной, 5 находились 30 учеников и 14 работников. Такую информацию сообщили в Попаснянской военно-гражданской администрации, пишет журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

"В результате обстрела повреждены окна школы. По состоянию на 11:10 восемь детей и двое сотрудников находятся в подвальном помещении ООШ. Остальных учеников забрали родители", - сказано в сообщении.

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Также в результате обстрела поврежден газопровод в поселке Врубовка. Без газоснабжения остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

И поврежден частный дом по ул. Центральной, 4. Информации о пострадавших нет.

Российские оккупанты обстреляли Станицу Луганскую примерно в 9:00 17 февраля.

Один снаряд попал в детский садик, где на тот момент находились дети. По предварительным данным, малыши не пострадали. Контузии получили двое воспитательниц заведения. Также пострадал мужчина.

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