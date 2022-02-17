Украинский военный получил ранение

Боевики обстреливают украинские позиции на Донбассе. Фото: Reuters

На Донбассе ранили украинского военного.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья оценивают как средней тяжести.

В результате обстрелов оккупантов получили ранения двое гражданских лиц.

"Противник продолжает использовать пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия", - говорится в сообщении.

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Украинские военные открывали ответный огонь.

17 февраля примерно в 10:25 российские оккупанты обстреляли школу в поселке Врубовка в Луганской области. На момент обстрела в ОШ на ул. Школьной, 5 находились 30 учащихся и 14 работников. Такую информацию сообщили в Попаснянской военно-гражданской администрации.