Украинский военный получил ранение

На Донбассе ранили украинского военного.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья оценивают как средней тяжести.
В результате обстрелов оккупантов получили ранения двое гражданских лиц.
"Противник продолжает использовать пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский на катере направляется в зону ООС
Украинские военные открывали ответный огонь.
17 февраля примерно в 10:25 российские оккупанты обстреляли школу в поселке Врубовка в Луганской области. На момент обстрела в ОШ на ул. Школьной, 5 находились 30 учащихся и 14 работников. Такую информацию сообщили в Попаснянской военно-гражданской администрации.
Комментарии