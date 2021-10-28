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четверг, 28 октября 2021 14:02

В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс

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В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
Презерватив сделали из полиуретана. Фото: pixabay.com

Гинеколог из Малайзии Джон Танг Инг Чин заявил, что создал первый в мире унисекс презерватив, которым могут пользоваться и мужчины, и женщины.

Компания Twin Catalyst планирует начать продавать такие изделия уже в декабре, сообщает Reuters. Упаковка из двух презервативов будет стоить $3,61.

"Изделие под названием Wondaleaf Unisex Condom имеет клейкое покрытие с одной стороны и может крепиться ко влагалищу или половому члену. Оно покрывает прилегающий участок для дополнительной защиты", - говорится в сообщении.

Изделие прошло несколько этапов клинических исследований. Презерватив сделали из полиуретана — это материал, используемый в прозрачных повязках для ран. Он тонкий и гибкий, но при этом прочный и водонепроницаемый.

"Убежден, что впоследствии кондом станет значительным дополнением ко многим методам контрацепции, которые используются для предотвращения нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем", - сказал Танг.

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Презервативы дают надежную защиту, но не стопроцентную. Что касается инфекций, передающихся половым путем, презерватив тоже не может гарантировать защиту от всех заболеваний. Некоторые вирусы - например, герпес - передаются не через выделения, а от контакта кожи с кожей.

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